Dolar, ABD verisi ile geriledi

06 Temmuz 2018

Dün gelişmekte olan piyasalara gözlenen girişler ve içeride OHAL'in kaldırılacağına yönelik beklentilerle 4.60'in altını gören dolar/TL, bugün gün içerisinde dar bantta hareket etti.

Piyasaların beklediği ABD tarım dışı istihdam verisinin açıklanması sonrası düşüşe geçen dolar/TL 4.578'e kadar indi. Verinin açıklanması öncesi kur 4.61 seviyesine yakın bir seviyede bulunuyordu.

Dolar/TL saat 16.55'te 4.5804 seviyesinde yer alırken, euro/TL 5.3855 civarında seyretti.

ABD'de tarım dışı istihdam piyasadaki 195 bin artış beklentisine karşın 213 bin artış kaydetti. Aynı ay işsizlik oranı ise yüzde 3,8'den yüzde 4,0'a çıktı.

Bir bankacı, "ABD'de istihdam verilerinde geriye dönük artış yönlü revizyonlar var. Ancak saatlik ücretler hem aylık, hem yıllık bazda beklentinin altında. Fed beklentilerini pek değiştirmez, fakat dört faiz artırımının gereği de sorgulanır. Dolar/TL diğer gelişmekte olan ülke kurlarına paralel değerleniyor, euro/dolardaki yükseliş de bunda etkili" diye konuştu.

Analistler kurda 4.55 seviyesinin kritik olduğunu ve bu seviyelerden alımlar geldiğini, bunun altında kalıcılığın zor olduğunu belirtiyor.

ABD'de tarım dışı istihdam tahminleri aştı

Temmuzda ekonomik ve politik takvim yoğun

Temmuz ayında önemli haber ve veri akışı bugün ABD'de açıklanan istihdam raporu ile başladı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in 13 Temmuz cuma akşamı açıklaması beklenen Türkiye değerlendirmesi ise bu ayın ekonomik takvimindeki en önemli başlık olarak yer alıyor. Ayrıca ayın son haftasında başlayıp ağustosun ilk haftasında sonlanacak merkez bankaları toplantıları da piyasalar açısından kritik konumda bulunuyor.

Fitch Ratings's 3 büyük uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu arasında Türkiye'yi "BB+" ile en pozitif şekilde notlayan kurum olarak dikkati çekiyor. Fitch Ratings 19 Ocak'taki değerlendirilmesinde Türkiye'nin not görünümünü ise "durağan" olarak açıklamıştı.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu 24 Temmuz'da, ECB 26 Temmuz'da, Japonya Merkez Bankası (BoJ) da 31 Temmuz'da faiz kararını açıklayacak. Fed ve BoE'nin faiz kararları ise sırasıyla 1 ve 2 Ağustos'ta yayımlanacak.

Siyasi açıdan da yurt içinde temmuz ayının yoğun geçmesi bekleniyor. 24 Haziran'daki seçimlerin ardından geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin gelişmeler yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. Analistler, 9 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin etmesiyle başlayacak olan yeni sistemde, kabinenin kimlerden oluşacağı ve yeni hayata geçecek olan Ekonomi Politikaları Kurulu ile Finans Ofisi'ne ilişkin atamaların takip edileceğini vurguluyor.