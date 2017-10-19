Dolar düşüşe geçti

19 Ekim 2017

Fed'in yeni başkanının kim olacağına odaklanan piyasada gözler ABD Başkanı Donald Trump ve Janet Yellen'ın bugün yapacağı toplantıya çevrilirken, içeride ABD ile vize krizi sonrası gelişmeler ve bugün başlayacak olan AB Liderler Zirvesi izleniyor.

Dün akşam saatlerinde 3.6795/3.6802 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah 3.6720/3.6752 seviyesinde güne başladı.

İlk işlemlerden sonra düşüşe geçen dolar, 3,6597 seviyesine kadar gevşedi. Kurda işlemler saat 11:05 itibariyle 3.6670 seviyelerinden geçiyor.

Euro/TL ise 4.33 seviyesinde bulunuyor.

ABD'nin iki yıllık hazine tahvil getirileri daha sıkı küresel para politikası beklentileriyle Kasım 2008'den bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Fed başkanlığına para politikasında sıkılaştırma yanlısı bir ismin getirilmesi ihtimali dolara destek vermeye devam ederken, TL dahil gelişmekte olan ülke para birimlerinde zayıf seyre neden oluyor.

Fed'in Aralık ayında faizleri bu yıl üçüncü kez artırması beklenirken; piyasalar, görev süresi Şubat 2018'de dolacak Janet Yellen'den sonra Fed'in başına kimin geçeceğinin açıklığa kavuşmasını istiyorlar.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, Trump'ın Fed başkanı kararını "ilerleyen günlerde" açıklayacağını belirtti.

Dolar, bu hafta adaylar arasında Standford Üniversitesi'nde görevli ekonomi profesörü John Taylor'ın adının öne çıkmasından destek buldu. Kurallara dayalı para politikası yanlısı olarak bilinen Taylor'ın kendi adını taşıyan kurala göre ABD'de faizlerin şu anki yüzde 1-1.25 aralığından çok daha yüksek olması gerekiyor.

AB Liderler Zirvesi takip edilecek

Yurtiçinde gündemdeki önemli konulardan biri bugün başlayacak ve iki gün sürecek olan AB Liderler Zirvesi. Zirvede Türkiye ile ilişkilerin de masaya yatırılması bekleniyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Eylül başında yaptığı bir açıklamada Avrupa Birliği'nin, Türkiye ile üyelik müzakerelerini askıya almak veya son vermek de dahil olmak üzere, ilişkilerin geleceğini Ekim ayında görüşeceğini söylemişti.

Öte yandan ABD ile vize krizi konusundaki gelişmeler yakından izleniyor.

ABD, İstanbul başkonsolosluğundaki bir çalışanının tutuklanmasının ardından geçen hafta Pazar günü ABD'nin Türkiye misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerinin askıya alındığını duyurmuştu. Türkiye de bu adıma aynı şekilde karşılık vermişti.

Kriz, ABD'den gelen bir heyetle bugün Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan görüşmelerde ele alınırken, Dışişleri Bakanlığı kaynakları görüşmelerde vize konusunda bir an önce normale dönülmesi yönünde temasların sürdürülmesine karar verildiğini, adli ve güvenlik konularında ortak çalışma komitesi kurulması konusu da bu çerçevede yapıcı şekilde ele alındığını bildirdi.