Dolar enflasyon öncesi yukarı yönlü

04 Şubat 2019

Geçen hafta iki ayın en düşük seviyelerini test eden dolar/TL Ocak ayı enflasyonu öncesi yukarı yönlü.

Geçen haftaya 5.27 civarında başlayan kur; TCMB'nin sıkı duruş söylemi ve ABD Merkez Bankası'nın faiz artışında acele etmeyeceğini açıklamasıyla 5.16'lara kadar geri çekilmiş, daha sonra Çin PMI verisinin neden olduğu satış baskısıyla hafif artarak cuma kapanışta 5.20 seviyesinde yer almıştı.

Dolar kuru saat 09:44'de yüzde 0,47 artışla 5.2315'de yer aldı. Aynı saatte euro/TL yüzde 0,30 yükselişle 5.9890'da. Dolar endeksi de yüzde 0,16 arttı ve 95.730'a geldi.

TÜİK, ocak ayı enflasyon rakamlarını saat 10.00'da açıklayacak. Analistler, tüketici fiyatlarının aylık yüzde 1,12 ve yıllık yüzde 20,47 artış göstermesini bekliyor.

Antalya kaynaklı fiyat yükselişi

Enflasyon beklentilerine dair açıklamalarda bulunan İş Yatırım Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu şöyle konuştu:

"Ocak ayında enflasyonda beklediğimiz 1.1 puanlık yükselişin 0.9 puanı gıda kaynaklı. Gıda grubu fiyatlarındaki artışta olumsuz hava koşullarının başta taze meyve-sebze fiyatlarına yansıması rol oynadı. Ayrıca son dönemde Antalya'da yaşanan sel felaketinin fiyatlar üzerindeki etkisini kısmen Ocak'ta göreceğiz. Antalya kaynaklı fiyat yükselişinin kalan etkisi ise Şubat enflasyonunda hissedilecek.

Öte yandan mevsimsel indirimlerin etkisiyle giyim grubu fiyatlarında bir düşüş öngürüyoruz. Son olarak elektrik, doğal gaz ve su tarifelerindeki indirimlerin nedeniyle konut grubu fiyatlarında Ocak ayında düşüş bekliyoruz."

"Enflasyon verilerinin önemi arttı"

Bir bankanın döviz masası işlemcisi de, "Bu hafta Çin başta olmak üzere Asya piyasaları kapalı. Küresel piyasaları takip ediyoruz ancak bugün içeride enflasyon verileri piyasalarda belirleyici olacaktır" dedi ve ekledi:

"Geçen hafta tahvil getirilerinde yaşanan 1 tam puanlık düşüşün ardından enflasyon verileri bono tarafında daha da etkili olabilir. TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın zamana değil de veriye bağlı para politikası söylemi sonrası enflasyon verilerinin önemi arttı."

Yatırımcıların izlediği gelişmeler şöyle:

- Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı askıya aldıklarını duyurmasının ardından, Rusya'nın da anlaşmayı askıya aldığını açıkladı.

- ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya asker göndermenin bir seçenek olduğunu söyledi.

- Almanya Dışişleri Bakanı Maas, İngiltere'nin Brexit'ten dönüşünü olası görmediğini belirtti.

- Fransa basını, sarı yeleklilerin eylemlerinin devam ettiği bir ortamda, Cumhurbaşkanı Macron'un Mayıs ayında ülkeyi referanduma götürmeye hazırlandığını yazdı.