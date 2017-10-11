Dolar güne hareketli başladı

11 Ekim 2017

ABD ve Türkiye'nin vize vermeyi karşılıklı askıya alması ardından piyasalarda ABD ile yaşanan krizin baskısı devam ederken, iki ülke ilişkilerinin seyrinin yanı sıra yurtdışı gelişmeler de takip ediliyor.

Pazartesi günü Ocak ayından bu yana en yüksek olan 3.92'li seviyelerin görüldüğü dolar/TL dün piyasaları olumsuz etkileyecek yeni haber akışı olmaması ve doların küresel değer kaybı ile 3.67 seviyesinin altına kaydı. Ancak akşam saatlerinde ABD'den gelen açıklamalarla kur yönünü tekrar 3.70'lere çevirdi.

Dün akşam saatlerinde 3.6699/3.6709 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah ilk işlemler 3.7000/3.7010 seviyesinde gerçekleşti. Sonrasında aşağı yönlü bir seyir izleyen kurda işlemler saat 09:40 itibariyle 3.69 seviyesinden geçiyor. Euroda ise ilk işlemler 4.3700 seviyesinden işlem görüyor.

Dün aynı saatte 4.0008/4.0023 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 4.0362/4.0377, dün 4.3326/4.3352 seviyesindeki euro/TL ise 4.3725/4.3744 seviyesinde bulunuyor.

Kriz çözülene kadar oynaklık sürecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD'nin Türkiye içindeki vize hizmetlerini askıya almasından sorumlu tuttuğu Türkiye Büyükelçisi John Bass'ı savunarak kararların ABD yönetimiyle koordinasyon içinde alındığını açıkladı.

Analistler ABD gibi önemli bir müttefik ile böyle bir kriz yaşanmasının sadece ticari değil birçok açıdan risk yaratacağına dikkat çekerek, kriz çözülene kadar piyasalarda haber akışı ve karşılıklı açıklamalara bağlı olarak oynaklığın sürmesini bekliyor.

Bu çerçevede dolar/TL'de aşağıda 3.65 seviyesi destek olarak görülürken, kurda yukarı hareketin sürmesi halinde 3.75 seviyelerinin görülebileceği belirtiliyor.

İdlib de yakından izleniyor

Piyasalarda Türkiye'nin İdlib'teki faaliyetleri de yakından izleniyor. TSK Astana sürecinde belirlenen çatışmasızlık bölgeleri ile ilgili süreçte gelinen aşamada Suriye'de İdlib bölgesinde gözlem noktaları tesis etmek üzere TSK unsurlarının 8 Ekim tarihinden itibaren keşif faaliyetlerine başladığını duyurdu.

Öte yandan Türkiye için bir diğer risk unsuru olarak görülen konu ise 19-20 Ekim'de yapılacak olan AB liderler zirvesi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Eylül başında yaptığı bir açıklamada Avrupa Birliği'nin, Türkiye ile üyelik müzakerelerini askıya almak veya son vermek de dahil olmak üzere, ilişkilerin geleceğini Ekim ayında görüşeceğini söylemişti.

Dolar yurtdışında baskı altında

Dolar, Başkan Donald Trump'ın vergi sisteminde değişiklik tasarısının Kongre'den geçirmekte zorlanacağı endişeleriyle geçen hafta gördüğü 10 haftanın zirvesinden daha da gerilerken, euronun güçlenmesi de para birimi üzerinde baskı yaratıyor.

Katalan lideri Carles Piugdemont, dünkü konuşmasında İspanya'dan bağımsızlık ilanı yetkisinin kendisinde olduğunu ancak görüşmelerde bulunmak için "bağımsızlığın etkilerinin" erteleneceğini söyledi. Bu durumun Avrupa'daki siyasi endişeleri azaltmasının ardından euro 10 günün zirvesine yakın seyrediyor.

Dolar ise ABD Başkanı Donald Trump'ın bir senatör ile basın önünde söz dalaşı sonrası vergi sisteminde değişiklik tasarısının kabulünün zorlaşacağı endişesiyle iki haftanın dip seviyesine yakın seyrediyor.

Yurtiçinde bugün Ağustos ayı cari açık verisi açıklanacak. Yurtdışından ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son faiz toplantısı tutanakları izlenecek. Fed'in bu yıl bir faiz artırımı daha yapacağına yönelik beklentilerin artması ardından tutanaklardan bu yönde sinyal aranacak.