Dolar kuru aşağı yönlü

04 Ocak 2018

Zayıf dolardan destek bulan Türk Lirası, aşağı yönlü hareketini sürdürdü.

22 Kasım 2017'de 3.98'i aşarak rekor kırdıktan sonra aşağı yönlü bir seyir izleyen dolar kurunda düşüş isteği 28 Aralık 2017'de ABD ile vize krizinin çözülmesiyle arttı.

Yeni yıla 3.78 civarında başlayan kur, 3.75-3.80 aralığında dengelenme arayışı içinde.

ABD'de devam eden Zarrab-Atilla davasında jürinin eski Halkbank yetkilisi Hakan Atilla'yı İran'a yönelik yaptırımları delmekten suçlu bulunması sonrası dolar/TL kısa süre için 3.78'in üzerine geldi ancak daha sonra 3.7582'ye kadar geriledi.

Dolar/TL saat 13:17'de 3.7616'dan işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5342 ve sterlin/TL 5.0998 seviyesinde yer aldı.

Dolar endeksi ise 91,75 ile Eylül 2017'den bu yana en düşük seviyesine yakın bulunuyor.

29 Kasım'dan bu yana yükseliş trendinde olan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün 118.839 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Güne 116.000 seviyesinin üzerinde başlayan ve en yüksek 117.258 puanı gören BIST 100 endeksi aynı dakikalarda 117.174 seviyesinde yer aldı.

Halkbank hisseleri yüzde 3 yükseldi