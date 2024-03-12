Dolar bugün kaç TL oldu? (12 Mart 2024 güncel döviz kuru)
Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 32,0450 seviyesinden işlem görüyor.
Haber Merkezi
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Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,3 artışla 32,0242'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 32,0450'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 35,0280, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 40,9980'den satılıyor.
Dolar endeksi saat 11:20 itibariyle yüzde 0,1 artışla 102,8 seviyesinde bulunuyor.