Dolar ve avro kuru bugün kaç TL oldu? 25 Aralık 2023 güncel döviz kurları
Dolar TL kuru 29,14'le tarihi seviyelerinde seyrederken, avro 32,1'den işlem görüyor.
Haber Merkezi
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İstanbul serbest piyasada dolar 29,1420 liradan, avro 32,1310 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 29,1400 liradan alınan dolar, 29,1420 liradan satılıyor. 32,1290 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 32,1310 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 29,2160 lira, avronun satış fiyatı ise 32,2250 lira olmuştu.