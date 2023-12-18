Dolar ve avroda günün rakamları (18 Aralık 2023 güncel kur)
Dolar TL kuru 29 lira sınırında seyrine devam ederken, avro 31,6'dan işlem görüyor.
Haber Merkezi
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İstanbul serbest piyasada dolar 28,9980 liradan, avro 31,6440 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 28,9960 liradan alınan dolar, 28,9980 liradan satılıyor. 31,6420 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 31,6440 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 29,0460 lira, avronun satış fiyatı ise 31,7110 lira olmuştu.