Dolar ve euro güne nasıl başladı? ( 13 Temmuz 2023 döviz açılış fiyatları)
İstanbul serbest piyasada dolar 26,1520 liradan, avro 29,1160 liradan güne başladı.
Haber Merkezi
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İstanbul serbest piyasada dolar 26,1520 liradan, avro 29,1160 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 26,1500 liradan alınan dolar, 26,1520 liradan satılıyor. 29,1140 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,1160 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 26,1500 lira, avronun satış fiyatı ise 29,0260 lira olmuştu