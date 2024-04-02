Dolar ve Euro kuru kaç TL? (2 Nisan 2024 güncel döviz kuru)

Serbest piyasada 32,2580 liradan alınan dolar, 32,2600 liradan satılıyor. 34,6040 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 34,6060 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 32,0010 lira, avronun satış fiyatı ise 34,4470 lira olmuştu.

Dolar dün bir süreliğine 32 liranın altına düşmüş ancak daha sonra yükselmişti. Euro da yine yüzde 1,5'luk gerileme kaydetmişti.