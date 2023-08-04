HSBC dolar tahminini 32 liraya çıkardı

Seçimlerden sonra hızla artan dolar kuru, son haftalarda 27 lira sınırında seyrediyor.

Temmuz ayında çok sayıda vergide artışa gidilmesinin yarattığı enflasyon bankaların kur tahminlerinin güncellenmesine de neden oldu.

Bloomberg HT'nin haberine göre HSBC, dolar/TL beklentisini yukarı yönlü revize etti.

Banka, müşterilerine gönderdiği analizde bu yılın sonu için dolar/TL beklentisini 27 liradan 29'a çıkardı. Gelecek yılki beklenti ise 32 olarak belirlendi.

Dış ticaret açığındaki genişlemeye dikkat çeken banka, enflasyondaki yukarı yönlü ivmelenmeyi vurguladı.

HSBC, dış ticaretteki durumun turizm sezonunda bile cari işlemler dengesinde beklenen iyileşmenin sınırlı olabileceğini gösterdiği için TL adına risk oluşturduğunu belirtti.

Analizde güçlü turizm gelirlerinden gelen desteğin kasım ayından itibaren azalma eğiliminde olması nedeniyle bu durumun döviz açısından daha da endişe verici olduğu ifade edildi.