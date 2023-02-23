Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu?
Son dakika gelişmesi: Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından dolar ve euro ne kadar oldu? İşte bankalararası piyasada döviz kurlarındaki son durum...
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Banka, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 8,5'e çekti.
Kararın ardından; Dolar/TL, 18,87'den işlem görüyor. Euro/TL ise 20,02'den alıcı buluyor.
Gözler Merkez Bankası'ndaydı
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceği endişesiyle küresel ölçekte dolara olan talebin arttığını belirterek, bugün yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildiğini bildirmişti.
Dün açıklanan Fed'in son toplantısına ait tutanaklar, neredeyse tüm Fed yetkililerinin faiz oranının 25 baz puan artırılmasında hemfikir olduğunu, birkaç yetkilinin ise 50 baz puanlık faiz artışını desteklediğini ortaya koydu.
Bugün ABD'de açıklanacak 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini aktaran analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarının da yakında takip edildiğini söyledi.
Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 seviyesinin direnç, 103,5'in destek konumunda olduğunu kaydetti.
AA Finans'ın anketindeki beklentinin altında kaldı
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin çoğu politika faizinin yüzde 8'e indirilmesini bekliyor.