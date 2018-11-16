Dolar/TL'de son durum

16 Kasım 2018

Büyümenin öncü verilerinden sanayi üretiminin izleneceği haftanın son işlem gününe başlarken dolar/TL yukarı yönde hareket ediyor.

Dün gün boyu düşüşlerin izlendiği kur, gün içinde 5.38'i test etmesinin ardından kapanışa yakın 5.39 civarından fiyatlanıyordu. Gece saatlerinde ABD'den FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin gelen haberlerle Türk Lirası dolar karşısında sert yükseldi. Kur 5.30'a kadar geriledi. Kur bu sabah saat 09:30'da yüzde 0,60 artışla 5.3800'dan alıcı buldu.

NBC News'te yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı meselesinde Türkiye'nin ABD ve Suudi Arabistan üzerindeki baskılarını azaltmak amacıyla FETÖ lideri Fethullah Gülen'in nasıl sınır dışı edilebileceğinin araştırılmasını istedi. Konuya ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Bu mesele ile Adalet Bakanlığı ilgileniyor" yorumunu yaptı.

Sanayi üretiminde daralma bekleniyor

Yurt içi piyasalarda bugün saat 10'da açıklanacak sanayi üretimi verisi izlenecek. Toplam sanayi üretiminde eylül ayında yıllık bazda takvim etkisinden arındırılmış daralmanın yüzde 2 olması bekleniyor. Analistler ağustos ayı verilerinin ekonomide beklenen yavaşlamayı teyit ettiğini belirtirken eylülde ise verilerin yavaşlamanın daha da belirginleştiğini göstermesi beklediklerini söylemişlerdi.

Büyümenin öncü göstergelerinden olan sanayi üretimi verisi, büyümenin hızına ilişkin sinyal vermesi nedeniyle yakından izleniyor. Piyasalar ekonomik aktivitedeki beklenen yavaşlamanın hangi hızda gerçekleştiğini izlemek adına öncü verileri yakından takip ediyor.

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre yavaşlamasına rağmen özel tüketimin katkısıyla yüzde 5.2 ile ekonomistlerin yüzde 5.3 olan beklentilerine yakın büyüdü. Ancak finansal koşullardaki sıkılaşma, TL'deki değer kaybı, TCMB'nin sıkılaştırma adımları ve iç tüketimde yavaşlamanın etkisiyle ekonomide son iki çeyrekte daralma bekleniyor.

Brexit anlaşması istifa getirdi

Dışarıda ise gözler Brexit anlaşması sonrası İngiltere'de yaşanan siyasi krize çevrildi. AB ile varılan anlaşmayı eleştiren 4 bakanın istifasının ardından Başbakan Theresa May, görevini sürdüreceğini açıkladı ve varılan anlaşma için destek istedi. Ayrıca Euro Bölgesi ekim ayı enflasyonu ve ABD sanayi üretimi verileri takip edilecek.