Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
Dolar fiyatları yeni haftaya 32,36 TL'den başladı. Yatırımcılar, dolar ve Euro fiyatlarını sorguluyor. Peki, dolar ve Euro haftanın ilk işlem gününe nasıl başladı? Dolar ve Euro 6 Mayıs 2024 gününde serbest piyasada kaç TL'den işlem görüyor? İşte 6 Mayıs günü döviz kurunda son durum…
Haber Merkezi
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Türk Lirası yeni haftaya değer kazanarak başladı. Dolar/TL kuru bu haftaya 32,36 TL'den başlarken, Euro 34,82 TL'den başladı.
Serbest piyasada 32,3630 liradan alınan dolar, 32,3650 liradan satılıyor. 34,8230 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 34,8250 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 32,3450 lira, avronun satış fiyatı ise 34,8410 lira olmuştu.
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