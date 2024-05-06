ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (6 Mayıs 2024)

Güncel ons altın değeri 2 bin 311 liradan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 400 TL'den alıcı buluyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 6 Mayıs altın fiyatları...

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 393 liradan yaparken; 6 Mayıs Pazartesi günü 2 bin 400 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 913 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 919 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.400,37

Satış: 2.400,88

Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.311,26

Satış: 2.311,65

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.840,59

Satış: 3.925,43

Cumhuriyet altını ne kadar?

Alış: 15.362,36

Satış: 15.653,72

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.657,17

Satış: 7.850,87

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.362,36

Satış: 15.653,72

Ata altın fiyatı

Alış: 16.034,02

Satış: 16.438,77

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.300,93

Satış: 1.721,34

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.209,51

Satış: 2.340,81