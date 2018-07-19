Döviz mevduatı bir haftada 3,9 milyar dolar azaldı

19 Temmuz 2018

Yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 13 Temmuz ile biten haftada yaklaşık 3.9 milyar dolar azalışla 158.9 milyar dolar oldu.

TCMB verilerine göre, 13 Temmuz ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları yaklaşık 3.5 milyar dolar azalışla 91.7 milyar dolar olurken; kurumların ise yaklaşık 400 milyon dolar azalışla 67.2 milyar dolara geriledi.

Yabancı tahvil alımını sürdürdü

Öte yandan yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü 13 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 49.4 milyon dolar arttı. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 22 milyar 280,8 milyon dolardan 20 milyar 552,3 milyon dolara indi.

193 milyon dolarlık hisse satışı

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü ise aynı dönemde net 193.2 milyon dolar azalış gösterdi. Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 36 milyar 279,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 31 milyar 562,1 milyon dolara geriledi.