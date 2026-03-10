Dünyanın en büyük fonunun dev portföyü ortaya çıktı

Küresel finans piyasalarının en büyük oyuncularından biri olan BlackRock’un ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunduğu son 13F raporu, dev fonun hangi şirketlere yatırım yaptığını ortaya koydu.

Şirketin ABD hisse portföyünün toplam büyüklüğü 5,9 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Bu portföy; BlackRock’un iShares ETF fonları, aktif fonları ve kurumsal yatırım hesaplarında tutulan hisseleri kapsıyor.

Rapora göre BlackRock’un portföyündeki ilk 10 şirket toplam portföyün yüzde 30,42’sini oluşturuyor. Teknoloji şirketlerinin ağırlığı dikkat çekerken, yapay zekâ sektörünün lideri Nvidia listenin zirvesinde yer aldı.

İlk üç sırada Nvidia, Apple ve Microsoft var

Portföydeki en büyük yatırım Nvidia oldu. Yapay zekâ çipleriyle küresel teknoloji yarışında öne çıkan şirketin portföydeki değeri 363 milyar dolar.

Listenin ikinci sırasında teknoloji devi Apple yer alıyor. BlackRock’un Apple hisselerinin toplam değeri yaklaşık 314 milyar dolar.

Üçüncü sırada ise yazılım devi Microsoft bulunuyor. Şirketin portföydeki değeri 291 milyar dolar seviyesinde.

170 milyar dolarlık Amazon hissesi

E-ticaret devi Amazon, BlackRock’un portföyünde 170 milyar dolar ile dördüncü sırada yer aldı.

Google’ın ana şirketi Alphabet’in Class A hisseleri, yaklaşık 138 milyar dolarlık yatırım değeriyle listenin üst sıralarında bulunuyor.

Yarı iletken devi Broadcom da BlackRock’un en büyük yatırımları arasında yer alıyor. Şirketin portföy değeri yaklaşık 131 milyar dolar.

Tesla sonlarda yer alıyor

Alphabet’in Class C hisseleri ve sosyal medya devi Meta Platforms, yaklaşık 113 milyar dolarlık yatırım büyüklüğüyle portföyde önemli yer tutuyor.

Listenin son iki sırasında ise Tesla (94 milyar dolar) ve ilaç devi Eli Lilly (72 milyar dolar) bulunuyor.