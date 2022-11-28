ECB faiz artışında sürpriz fren yapacak mı?

Kaynak: dunya.com

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro bölgesinde enflasyonun zirve yapmasının kendisini şaşırtacağını söyleyerek fiyat artışının "hala kat etmesi gereken bir yol olduğunu" ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını arttırma konusunda "henüz işinin bitmediğini" vurguladı.

ECB Başkanı pazartesi günü Brüksel'de Avrupa Parlamentosu üyelerine yaptığı açıklamada "Enflasyonun ekim ayında zirveye ulaştığını görmek isterdim ama korkarım ki o kadar ileri gitmeyeceğim."dedi.

Hayat pahalılığı ne zaman zirveyi görecek?

Avrupa'da toptan enerji fiyatlarındaki keskin düşüş ve tedarik zincirindeki darboğazların hafiflemesi, özellikle de ABD'de tüketici fiyatlarındaki artışın Ekim ayında yavaşlamasının ardından, Euro Bölgesi enflasyonunun zirve yapabileceği yönündeki umutları arttırdı.

Bazı yatırımcılar bu durumun ECB'nin 15 Aralık'taki politika toplantısında faiz oranlarını 0,5 puan artırarak son iki toplantısında kararlaştırdığı 0,75 puanlık artışlardan uzaklaşmasını sağlayacağını düşünüyor ancak Lagarde bu varsayıma şüpheyle yaklaşıyor.

“Enflasyonda kat etmemiz gereken yol var”

Lagarde, "Benim kuşkum, enflasyon konusunda hala kat etmemiz gereken bir yol olduğu ve talebi canlandırmayı bırakmamız gerektiği için henüz işimizin bitmediği yönünde" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve koronavirüs karantinalarının kaldırılmasıyla yükselen enerji ve gıda fiyatları, ekim ayına kadar olan yılda Euro Bölgesi enflasyonunu yüzde 10,6 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkardı.

Avrupa Komisyonu'nun istatistik kurumu tarafından Çarşamba günü son fiyat verileri açıklandığında bu oranın Kasım ayında yüzde 10.4'e gerilemesi bekleniyor. Ancak Lagarde, yüksek toptan enerji fiyatlarından tüketici fiyatlarına bir miktar "geçişkenlik" olduğunu söyledi.