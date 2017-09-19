ECB, tarih konusunda fikir ayrılığı yaşıyor

19 Eylül 2017

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri, kaynakların verdiği bilgiye göre gelecek ay yapılacak para politikası toplantısında varlık alım programının sona ereceği net bir tarih belirlemek konusunda henüz uzlaşıya varamadı.

Altı kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre, tahvil alım programının uzatılması veya alım tutarının artırılması seçeneğine açık kapı bırakılması olasılıklar arasında bulunuyor.

ECB yönetim kurulundaki kaynakların verdiği bilgiye göre, para birimi euronun değerlenmesi ve bunun enflasyonda yarattığı düşürücü etki ECB karar vericileri arasında görüş ayrılığı yaratıyor.

Görüş ayrılığında bir tarafı Almanya gibi varlıklı kuzey ülkelerinin aralarında yer aldığı "şahin" kanat oluşturuyor. Bu ülkeler 2.3 trilyon euro büyüklüğündeki tahvil alım programına son verilmesine hazırlar.

Buna karşılık "güvercin" kanat, varlık alımlarının miktarı azaltılarak sürmesini istiyor.

Taraflar arasındaki görüş ayrılığı 26 Ekim'deki para politikası toplantısına kadar uzlaşı sağlanamaması ihtimalini de beraberinde getiriyor. Kaynakların verdiği bilgiye göre; uzlaşı, varlık alımlarının sona ereceği tarihin net olarak ifade edilmemesi ve konunun aralık ayında ele alınması şeklinde gerçekleşebilir.

Taraflar arasındaki asıl sorunu ise euronun başlıca tüm para birimleri karşısında değer kazanması oluşturuyor. Euro ithalat ürün fiyatlarını ucuzlatıp, ihracatı zorlaştırdığı için enflasyonu düşürücü etki yaratıyor.

ECB haber ile ilgili sorulara cevap vermedi.

Kaynaklar ECB yönetim kurulunda varlık alımları hakkında nihai bir karar alınmadığını ve konu hakkında görüşmelerin sürdüğünü belirtti.