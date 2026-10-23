Emeklilik fonlarında para altından çıkıyor

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yatırımcıların fon tercihleri değişiyor. 22 Ekim 2026 tarihli verilere göre son bir ayda kıymetli madenler kategorisindeki emeklilik fonlarından net 6,6 milyar lira çıkış yaşanırken para piyasası fonlarına 24,1 milyar liralık net giriş gerçekleşti. Altın ağırlıklı fonların da yer aldığı kıymetli madenler grubundan çıkış olması, emeklilik birikimlerinde kısa vadeli TL getirisine yönelik ilginin arttığını gösteriyor.

Bu hareketin dikkat çeken yanı, iki fon grubunun farklı risklerle karşı karşıya bulunması. Kıymetli maden fonlarında getiri, başta altın olmak üzere değerli metallerin fiyatlarına ve fonların yatırım stratejilerine bağlı olarak değişirken para piyasası fonları kısa vadeli TL cinsi finansal araçlardan getiri sağlamayı amaçlıyor. Böylece emeklilik birikimlerini değerlendiren yatırımcılar açısından yalnızca hangi fonun daha fazla kazandıracağı değil, dalgalanma karşısında birikimin nasıl korunacağı sorusu da önem kazanıyor.

Altın ağırlıklı fonlardan 6,6 milyar lira çıktı

Kıymetli madenler kategorisindeki 14 emeklilik fonunun toplam varlık büyüklüğü 22 Ekim itibarıyla 602,3 milyar liraya ulaştı. Buna karşın söz konusu fonlardan son bir ayda net 6,6 milyar lira çıkış gerçekleşti. Çıkışın dönem başındaki fon varlıklarına oranı yüzde 1,05 olarak hesaplandı.

Aynı kategoride son bir haftalık net çıkış yaklaşık 800 milyon lira, son bir günlük çıkış ise 300 milyon lira düzeyindeydi. Bu görünüm, kıymetli maden fonlarındaki para çıkışının yalnızca tek günlük bir hareket olmadığını ortaya koyuyor. Bununla birlikte kategorideki bütün fonlardan para çıkmış değil; bazı fonlar aynı dönemde yeni yatırım çekmeyi sürdürdü.

Verilerde önemli bir ayrıntı bulunuyor. Kıymetli madenler kategorisi yalnızca altın fonlarından oluşmadığı için 6,6 milyar liralık çıkışın tamamını doğrudan altından çıkış olarak değerlendirmek doğru değil. Ancak altın ağırlıklı emeklilik fonlarının grubun önemli bölümünü oluşturması, bu gelişmeyi altın yatırımcıları açısından dikkat çekici hale getiriyor.

Para piyasası fonlarına 24,1 milyar lira girdi

Bireysel emeklilikte son bir ayın en fazla para çeken kategorisi para piyasası fonları oldu. Bu gruptaki 13 fonun toplam büyüklüğü 437,6 milyar liraya ulaşırken net para girişi 24,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Girişlerin dönem başındaki varlıklara oranı yüzde 6,01 oldu.

Para piyasası fonlarına yönelen tutarın kıymetli maden fonlarından çıkan paranın yaklaşık 3,7 katına ulaşması, iki kategori arasındaki talep farkını gösteriyor. Ancak bu karşılaştırma, kıymetli maden fonlarından çıkan 6,6 milyar liranın doğrudan para piyasası fonlarına aktarıldığını kanıtlamıyor. Girişler yeni katkı paylarından, diğer fonlardan yapılan geçişlerden veya farklı işlemlerden kaynaklanabiliyor.

Para piyasası fonları genellikle kısa vadeli borçlanma araçları, ters repo ve benzeri yüksek likiditeli TL cinsi yatırımlara odaklanıyor. Bu yapı, değerli metal fiyatlarındaki sert hareketlere kıyasla daha sınırlı günlük dalgalanma arayan katılımcılar için tercih nedeni olabiliyor. Bununla birlikte para piyasası fonlarında da getiri garantisi bulunmuyor; piyasa faizlerinin değişmesi, ilerleyen dönemlerde elde edilecek getirileri etkileyebiliyor.

Toplam fon büyüklüğü 2,6 trilyon liraya ulaştı

22 Ekim itibarıyla veri kapsamındaki 400 aktif emeklilik fonunun toplam büyüklüğü yaklaşık 2,6 trilyon lira oldu. Emeklilik fonlarının tamamına son bir ayda gerçekleşen net para girişi ise 5,8 milyar lira düzeyinde kaldı. Bu tutar, para piyasası fonlarına yönelen 24,1 milyar liranın önemli ölçüde diğer kategorilerden çıkışlarla dengelendiğine işaret ediyor.

Yılbaşından bu yana emeklilik fonlarına net 153,3 milyar lira, son bir yılda ise 228,4 milyar lira giriş hesaplandı. Dolayısıyla kıymetli maden fonlarında son haftalarda görülen satış eğilimi, emeklilik sisteminin genelinden aynı büyüklükte para çıktığı anlamına gelmiyor. Fonlar arasında gerçekleşen dağılım değişiklikleri ile katılımcıların emeklilik sisteminden tamamen ayrılması birbirinden farklı işlemler olarak değerlendirilmeli.

Fonların büyüklüğündeki değişim de tek başına para girişini veya çıkışını göstermiyor. Örneğin altın fiyatlarının gerilemesi, yeni bir satış yapılmasa bile altın ağırlıklı fonların toplam değerini düşürebiliyor. Bu nedenle mevcut değerlendirmede fon paylarındaki değişimden hesaplanan net para akışları esas alınıyor; piyasa fiyatlarının yarattığı değer değişimleri ayrı tutuluyor.

Altından çıkan para yeniden döner mi?

Kıymetli maden fonlarından gerçekleşen net çıkışın kalıcı bir eğilime dönüşüp dönüşmeyeceğinde altın fiyatlarının seyri ve TL cinsi varlıkların sağlayacağı getiri belirleyici olacak. Altında dalgalanmanın sürmesi, kısa vadeli risk almak istemeyen yatırımcıları para piyasası fonlarında tutabilir. Buna karşılık değerli metal fiyatlarının toparlanması ve faiz beklentilerinin değişmesi, fonlar arasındaki tercihlerde yeniden hareketlilik yaratabilir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 22 Ekim'deki faiz indirimi de önümüzdeki dönem açısından önem taşıyor. Politika faizinin yüzde 36'ya çekilmesi, para piyasası fonlarının gelecekteki getirilerine ilişkin beklentileri etkileyebilecek gelişmeler arasında bulunuyor. Ancak politika faizindeki değişimin her fonun getirisine aynı gün ve aynı oranda yansıması beklenmiyor; fon portföylerinin vade yapısı ve yatırım araçları da sonuç üzerinde etkili oluyor.

BES yatırımcıları açısından asıl mesele, kısa vadeli getiriler kadar emekliliğe kalan süre ve alınabilecek riskin birlikte değerlendirilmesi. Yüksek dalgalanma gösteren bir fonun geçmişte sağladığı getiri gelecekte aynı performansın tekrarlanacağını garanti etmiyor. Benzer şekilde daha istikrarlı görünen para piyasası fonlarının getirileri de enflasyon ve piyasa faizlerine bağlı olarak reel anlamda değişebiliyor.

BES yatırımcısı yılda 12 kez fon değiştirebiliyor

Bireysel emeklilik katılımcıları, mevcut mevzuata göre birikimlerinin ve yeni katkı paylarının fonlar arasındaki dağılımını yılda 12 kez değiştirebiliyor. Her dağılım değişikliğinde, BEFAS üzerinden sunulan seçenekler de dahil olmak üzere en fazla 20 fon tercih edilebiliyor. Böylece katılımcılar emeklilik şirketlerini değiştirmeden farklı yatırım stratejilerine sahip fonlara erişebiliyor.

Fon değişikliği talebi, katılımcının bağlı bulunduğu emeklilik şirketinin internet sitesi, mobil uygulaması veya sunduğu diğer başvuru kanalları üzerinden iletilebiliyor. İşlem süreleri ve seçilebilecek fonlar, ilgili fonların kurallarına ve emeklilik planına göre farklılaşabiliyor. Bu nedenle yatırımcıların yalnızca son bir aylık para akışına değil, fonun portföy dağılımına, risk düzeyine ve yönetim giderlerine de bakması önem taşıyor.

Son veriler, BES'te altın ağırlıklı kıymetli maden fonlarından uzaklaşma ile kısa vadeli TL araçlarına yönelişin aynı dönemde yaşandığını ortaya koyuyor. Ancak bu eğilimin ne kadar süreceğini belirleyecek olan, değerli metal fiyatları ile TL cinsi fon getirileri arasındaki dengenin önümüzdeki aylarda nasıl değişeceği olacak.