Nokia'da yapay zekâ siparişleri 1,5 milyar euroya ulaştı

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Bir dönem cep telefonu pazarının en güçlü markalarından biri olan Nokia, yapay zekâ yatırımlarının hızlanmasıyla yeni bir büyüme alanı oluşturuyor. Finlandiyalı şirketin 22 Ekim'de açıkladığı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre yapay zekâ ve bulut müşterilerine yapılan satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 123 arttı. Veri merkezlerinin yüksek kapasiteli bağlantı ihtiyacı, Nokia'nın ağ ekipmanlarına yönelik talebi belirgin biçimde artırdı.

Nokia'nın yalnızca temmuz-eylül döneminde yapay zekâ ve bulut müşterilerinden aldığı yeni siparişlerin tutarı 1,5 milyar euroya ulaştı. Bu müşteri grubundaki yeni siparişler yıllık bazda yüzde 118 artarken şirketin toplam üç aylık satış geliri 5,15 milyar euro olarak gerçekleşti. Sonuçlar, yapay zekâ yatırımlarından yalnızca çip ve yazılım üreticilerinin değil, bu sistemleri birbirine bağlayan altyapı şirketlerinin de yararlandığını ortaya koydu.

Veri merkezlerinden gelen siparişler iki katından fazla arttı

Nokia'nın büyümesinde, büyük teknoloji şirketlerinin yapay zekâ sistemleri için kurduğu veri merkezleri önemli rol oynadı. Bu tesislerde binlerce işlemcinin yüksek hızda haberleşebilmesi, büyük miktarda verinin gecikme yaşanmadan aktarılmasını gerektiriyor. Şirket, özellikle internet protokolü ağları ve optik bağlantı sistemleriyle bu altyapının kurulmasında yer alıyor.

Yapay zekâ ve bulut müşterilerinden sağlanan gelirdeki yüzde 123'lük artış, Nokia'nın üçüncü çeyrekteki genel büyüme hızının oldukça üzerinde gerçekleşti. Aynı müşteri grubundaki yeni siparişlerin yüzde 118 artması da talebin yalnızca tamamlanmış teslimatlardan kaynaklanmadığını gösterdi. Nokia yönetimi, biriken siparişlerin gelecek dönem gelirlerini desteklemesini bekliyor.

Nokia'nın üçüncü çeyrek net satışları, geçen yılın aynı dönemindeki 4 milyar 700 milyon eurodan 5 milyar 154 milyon euroya yükseldi. Böylece raporlanan satış artışı yüzde 10'a ulaşırken sabit döviz kurları üzerinden hesaplanan büyüme yüzde 9 olarak gerçekleşti. Şirketin ağ altyapısı faaliyetlerinde elde ettiği sonuçlar, geleneksel telekomünikasyon ekipmanlarının dışındaki büyüme kaynaklarının önemini artırdı.

Ağ Altyapısı iş kolunun satışları sabit döviz kurlarıyla yüzde 15 büyüdü. Bu bölümde internet protokolü ağlarının satışları yüzde 43, optik ağların satışları ise yüzde 18 arttı. Mobil Altyapı faaliyetlerinde büyüme yüzde 5 ile daha sınırlı kaldı ve şirketin farklı iş kolları arasındaki performans farkı belirginleşti.

Faaliyet kârı yüzde 35 arttı, yeniden yapılanma giderleri baskı oluşturdu

Güçlü satışların etkisi Nokia'nın düzeltilmiş faaliyet kârına da yansıdı. Karşılaştırılabilir faaliyet kârı geçen yılın üçüncü çeyreğindeki 448 milyon eurodan 605 milyon euroya çıkarak yaklaşık yüzde 35 arttı. Karşılaştırılabilir faaliyet kâr marjı ise yüzde 9,5'ten yüzde 11,7'ye yükseldi.

Bununla birlikte şirketin muhasebeleştirilmiş faaliyet kârı aynı yönde ilerlemedi. Yeniden yapılanma ve satın alınan faaliyetlerin entegrasyonu için yapılan harcamaların etkisiyle raporlanan faaliyet kârı yüzde 22 azalarak 196 milyon euroya geriledi. Böylece operasyonel performanstaki iyileşme ile tek seferlik ve dönüşüm kaynaklı giderlerin bilanço üzerindeki etkisi birbirinden ayrıldı.

Nokia yönetimi, yapay zekâ altyapısındaki büyümeyi açıklarken Google'ın Finlandiya'daki 13 milyar euroluk yatırımına da dikkat çekti. Nokia, bu yatırımın gerektirdiği bağlantı altyapısını destekleyen ortaklığı kapsamında optik ve internet protokolü ağları sağlıyor. Böylece şirket, büyük teknoloji gruplarının veri merkezi yatırımlarına doğrudan ekipman ve teknoloji sunan kuruluşlar arasında yer alıyor.

Bu gelişmenin Nokia açısından önemi, yapay zekâ sistemlerinin yalnızca işlemci gücüne ihtiyaç duymaması. Büyük veri merkezleri arasındaki bağlantıların kapasitesi ve hızı da sistemlerin verimli çalışmasında belirleyici oluyor. Nokia, teknoloji şirketlerinin bu ihtiyaçlarının uzun vadeli altyapı yatırımlarını desteklemesini bekliyor.

Çip sıkıntısı 2027'de de sürebilir

Yapay zekâ yatırımlarının hızlanması, Nokia için yalnızca yeni siparişler anlamına gelmiyor. Artan talep, ağ ekipmanlarında kullanılan bazı yarı iletkenlerin tedarikini zorlaştırırken üretim maliyetleri üzerinde de baskı oluşturuyor. Şirket yönetimi, özellikle 2027 yılında bu kısıtların devam edebileceği ve rahatlamanın 2028'e kadar uzayabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

Nokia, tedarik sorunlarına karşı ABD'nin San Jose kentindeki yarı iletken tesisinin üretim kapasitesini artırmaya hazırlanıyor. Tesiste ekim ayı sonuna kadar haftanın yedi günü, günün 24 saati üretim düzenine geçilmesi hedefleniyor. Ancak yeni kapasite yatırımlarına rağmen sektördeki güçlü talep nedeniyle bazı bileşenlerin bulunabilirliği önemini koruyor.

Nokia, optik ağlar ve internet protokolü ağlarından oluşan iki faaliyet alanının 2027 yılında birlikte yüzde 25 ile yüzde 30 arasında büyümesini bekliyor. Bu beklenti, şirketin yapay zekâ ve bulut müşterilerinden aldığı yeni siparişlerin gelecek yılın gelirlerine dönüşeceği varsayımına dayanıyor. Yönetim, özellikle büyük veri merkezi işletmecileriyle kurulan iş birliklerinin büyümeyi destekleyeceğini öngörüyor.

Şirketin ağ teknolojileri alanındaki büyümesinde, 2025 yılında satın aldığı Infinera'nın entegrasyonu da önemli bir yer tutuyor. Nokia, bu birleşme sürecini ilk takviminden bir yıl önce, 2026 sonunda tamamlamayı hedefliyor. Entegrasyonun tamamlanmasıyla yıllık 200 milyon euro düzeyinde net maliyet ve faaliyet sinerjisi sağlanması bekleniyor.

Nokia 2026 yılı kâr hedefini korudu

Nokia, üçüncü çeyrekte beklentilerden güçlü sonuçlar elde etmesine rağmen 2026 yılına ilişkin temel kâr tahminini değiştirmedi. Şirket, karşılaştırılabilir faaliyet kârının yıl genelinde 2,1 milyar ile 2,6 milyar euro arasında gerçekleşmesini bekliyor. Yönetimin öngörüsü, yıl sonunda bu aralığın orta noktasının üzerinde bir sonuca ulaşılması yönünde.

Bununla birlikte yeniden yapılanma harcamalarının önceki beklentilerin üzerine çıkması, dönüşümün maliyetini artırıyor. Şirket, güçlü siparişleri karşılayabilmek için işletme sermayesi ihtiyacının da büyüdüğünü belirtiyor. Nokia'nın önündeki temel konu, yapay zekâ altyapısındaki hızlı büyümeyi tedarik ve yeniden yapılanma maliyetlerini kontrol altında tutarak sürdürebilmek olacak.