Enerji fiyatları yükseldi, Euro geriledi: Yedi ayın en düşük seviyesi!
Euro, İran'daki savaşın tetiklediği enerji fiyatı artışının ekonomik etkilerine yönelik endişelerin güçlenmesiyle dolar karşısında değer kaybederek yaklaşık yedi ayın en düşük seviyesine geriledi. Euro/dolar paritesi gün içinde 1,1423'e kadar inerken, yüzde 0,5 civarında düşüşle 1,14547 seviyesinde işlem görüyor. Enerji ithalatçısı olan Euro Bölgesi’nde artan maliyetlerin dış ticaret ve büyüme görünümü üzerinde baskı yaratabileceği değerlendirilirken, ABD'nin net petrol ihracatçısı konumu ve doların güvenli liman özelliği ABD dolarına talebi destekliyor.
Euro, İran'daki savaşın tetiklediği enerji fiyatlarındaki artışın ekonomik etkilerine yönelik kaygıların güçlenmesiyle dolar karşısında değer kaybetti.
Para birimi, ABD doları karşısında yaklaşık yedi ayın en düşük seviyesine geriledi.
Euro/dolar paritesi gün içinde 1,1423 seviyesine kadar düşerken, şu sıralarda düne göre yaklaşık yüzde 0,5 gerileyerek 1,14547 seviyesinde işlem görüyor.
Enerji fiyatları Euro Bölgesi için risk oluşturuyor
Piyasalarda, enerji fiyatlarındaki yükselişin özellikle enerji ithalatçısı konumundaki Euro Bölgesi'nin dış ticaret koşullarını olumsuz etkileyebileceği değerlendiriliyor.
Buna karşılık ABD'nin net petrol ihracatçısı olması ve doların küresel piyasalarda güvenli liman olarak görülmesi, Amerikan para birimine talebi destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.
ECB için zor denge
Enerji fiyatlarının artmasıyla birlikte yüksek enflasyon ihtimali ve zayıf büyüme görünümünün aynı anda gündeme gelmesi, Avrupa Merkez Bankası'nı (ECB) para politikası açısından zor bir dengeyle karşı karşıya bırakıyor.
Piyasalarda yıl sonuna kadar faizlerin 25 baz puan artırılacağı yönünde beklenti oluşmuş durumda. Ancak ekonomistler, mevcut tabloda asıl odak noktasının enerji fiyatlarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi olduğuna dikkat çekiyor.
Doların güçlenme ihtimali
Commerzbank analisti Volkmar Baur, İran'daki çatışmaların ikinci haftası sona ermesine rağmen henüz bir çözümün görünmediğini belirtti. Baur, ABD ekonomisinin görece daha güçlü bir performans sergilemesinin kısa vadede doların değer kazanmasına zemin hazırlayabileceğini ifade etti.
Analiste göre enerji fiyatlarındaki artışın enflasyonu yukarı çekme ihtimali, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenen faiz indirimlerini ertelemesini kolaylaştırabilir. Bu durumun da doların güvenli liman özelliğini güçlendirerek küresel piyasalarda daha fazla öne çıkmasına neden olabileceği değerlendiriliyor.