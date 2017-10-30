Enflasyon Raporu 1 Kasım'da açıklanacak
TCMB, yılın 4'üncü Enflasyon Raporu'nu 1 Kasım'da açıklayacak. Toplantıda TCMB Başkanı Murat Çetinkaya bir sunum yapacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu yılın 4'üncü Enflasyon Raporu'nu 1 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da açıklayacak.
TCMB'den yapılan duyuruda, "Enflasyon Raporu 2017-IV"ün 1 Kasım'da yayımlanacağı belirtilerek, raporun tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte İstanbul'da bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirildi. Duyuruda, toplantının saat 10.30'da Conrad İstanbul Bosphorus Oteli'nde gerçekleştirileceği, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın da toplantıda bir sunum yapacağı kaydedildi.
Kaynak: AA