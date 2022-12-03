“Eşit Masallar” turnesi devam ediyor

Odeabank tarafından geliştirilen ve kadın-erkek eşitliği bakış açısıyla yeniden yorumlanan masallardan uyarlanan “Eşit Masallar” tiyatro oyunu Türkiye’nin çeşitli illerinde çocuklarla buluşuyor.

Kış turnesine Samsun, Bursa ve İzmit’te sahne alarak başlayan Eşit Masallar oyunu, yıl sonuna kadar 4 şehirde daha tiyatro seyircisi ile buluşacak. Eşit Masallar oyunu kış turnesi kapsamında 17 Aralık’ta Eskişehir, 18 Aralık’ta Ankara ve yıl sonuna kadar da Denizli ve Antalya’da çocuklar ve tiyatro severlerle buluşacak. Turne programında yer alan sahnelere oyun saatinde giden herkes ücretsiz olarak Eşit Masallar oyununu izleyebilecek.

Geçen yıl ilk kez İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği 25. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında sahne alan Eşit Masallar oyununu, bugüne kadar 11 şehirde 6 binden fazla kişi izledi.

Bu yılın başında ilk kez Türkiye turnesine çıkan ve Konya, Gaziantep, Hatay, Adana, Mersin, İzmir ve Muğla’da sergilenen Eşit Masallar oyunu çocuklar ve ebeveynleri tarafından büyük ilgi ile karşılandı.

Çocuklar ve ebeveynler tarafından büyük ilgi gören Eşit Masallar projesindeki kahramanlar Sindirella, Rapunzel, Pamuk Kalpli Prens ve Yedi Cüceler, Kırmızı Başlıklı Kız ve Kurbağa Prens bu kez bir tiyatro oyunu olarak kaleme alınan yeni maceralarında kalıplaşmış yargıları yıkıyor. Beş masalın kahramanlarının aynı sahnede buluşacağı oyunda, yeniden yorumlanan hikâyelerle toplumsal cinsiyet eşitliği, doğa ve çevre konularına dikkat çekiliyor.

"11 şehirde sahnelendi"

Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü, başarılı geçen ilkbahar turnesinden sonra her kesimden beğeni toplayan Eşit Masallar oyununun ikinci – kış turnesine çıkmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, tiyatro oyunu ile ilgili şunları söyledi:

“2020 yılında başlattığımız ve kadın-erkek eşitliği bakış açısıyla yeniden yorumlanan Sindirella, Rapunzel, Pamuk Kalpli Prens ve Yedi Cüceler, Kırmızı Başlıklı Kız ve Kurbağa Prens masal kitapları büyük ilgi ile karşılandı. Eşit Masallar projesine başladığımız tarihten bu yana 750 bin kitap bastırarak 150 bine yakın çocuğa ücretsiz olarak hediye ettik. Web sitemiz üzerinden dijital kitaplarımız 250.000’e yakın kez görüntülendi. Çocuklardan, ailelerinden ve eğitimcilerden bizi motive eden olumlu geri bildirimler aldık. Eşitlik, temel bir insan hakkı olmasının yanı sıra aynı zamanda toplumların sürdürülebilir kalkınması açısından da önemli. Banka olarak projeye başlama amacımız, toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını küçük yaşlardan itibaren çocukların zihinlerine doğru ve pozitif bir şekilde yerleştirmek, anne babalar arasında da konuyla ilgili farkındalık yaratmaktı. Aldığımız olumlu tepkiler de doğru bir noktaya parmak bastığımızı gösterdi. Bu geri bildirimler sonucunda nasıl daha fazla çocuğa ulaşabiliriz derken tiyatronun besleyici ve geliştirici yönünden faydalanmaya ve masalları tiyatro oyununa uyarlamaya karar verdik. Eşit Masallar tiyatro oyunu, çocuklar ve ebeveynleri tarafından ilgiyle karşılandı. İlkbaharda Türkiye çapında sergilemeye başladığımız Eşit Masallar tiyatro oyunumuz bugüne kadar 11 şehirde sahnelendi ve 6 bin kişiye yakınseyirci tarafından izlendi. Tiyatro oyununun ilgi ile karşılanması bizi çok mutlu etti. Samsun ve Bursa’da sahnelenen oyunlarla başlattığımız kış turnesi kapsamında yıl sonuna kadar şubelerimizin bulunduğu 4 şehirde daha sahne alacak. Odeabank olarak, Eşit Masallara ilgi devam ettikçe Türkiye’de diğer şehirlerde de çocuklarla buluşmayı planlıyoruz. Hep arzuladığımız gibi oyunun Türkiye çapında çocuklarımızla buluştuğu için mutluluk duyuyoruz. Hedefimiz adım adım ilerlediğimiz projemizi Türkiye’de tüm çocuklara sergilemek.”

Turne Tarihleri ve Yerleri

17 Aralık 2022- Cumartesi / Saat 14:00 / Eskişehir / Şehir Tiyatrosu Sultandere Kültür Merkezi

18 Aralık 2022 Pazar / Saat 14:00 / Ankara / DT Ankara Küçük Tiyatro

24 Aralık 2022 Cumartesi / Saat 14:00 / Denizli / Hasan Kasapoğlu Kültür Merkezi

25 Aralık 2022 Pazar/ Saat 16:00 / Antalya/ Yıldız Kenter Sahnesi