11 Ekim 2017

Piyasaların merakla beklediği Amerika Merkez Bankası Fed'in toplantısı tutanakları açıklandı.

19-20 Eylül'deki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarına göre, birçok Fed yetkilisi enflasyonun uzun süre düşük kalacağından endişe ediyor.

Fed yetkilileri enflasyon konusunda fikir birliğine varamadı ve bazı Fed yetkilileri enflasyon yükselene kadar faiz artışının ertelenmesi gerektiğini savundu.

Tropik kasırgaların kısa süreli fiyat artışlarına neden olabileceği belirtildi.

Öte yandan tahvil azaltmaya bu ay içinde başlanacağı duyuruldu.

Toplantıda, banka 4,5 trilyon dolarlık bilançosunu yakın zamanda küçültmeye başlayacağını teyit etti.

Fed'in yıl sonuna kadar 2 tane daha planlanmış faiz toplantısı bulunuyor.

Önümüzdeki faiz toplantılarında enflasyon verilerine odaklanılacak.

Yellen ve bazı diğer üyeler faizlerin kademeli olarak yükselmesini beklediklerini ifade ettiler.

"Fed faiz artıracak, ancak enflasyondan endişeli"

Fed'in açıklamalarını değerlendiren Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni bir şey ortaya koymayan tutanaklarda ön plana çıkan satır başları genelde “düşük” enflasyonla ilgili. Fed içerisinde zaten bir fikir birliği, konsensüs olmadığını biliyoruz; ancak bu tutanaklar Fed’in politika yapıcılarının sanılandan da kararsız olduğunu gösteriyor. Bir taraftan faiz artırımının aralıkta olması bekleniyor, ancak diğer yandan da enflasyonun yapısal olarak düşük kalmaya devam etmesinden çekiniliyor. Bu da ortaya faiz artıracak olan, ancak neden artırdığını kendisi de çok net açıklayamayan bir Fed çıkarıyor.

Bir yandan enflasyon düşük, bir yandan da işsizlik oranının daha fazla düşme beklentisi var ki, o cümleyi gördüğümde “daha ne kadar düşecek ki” dedim. Malum, Fed’in uzun dönemde beklediği işsizlik oranı yüzde 4,6 ve hali hazırda yüzde 4,2’ye düşmüş olan işsizlik oranı bunun altında. İşsizlikte düşüş sürecekse o zaman enflasyonun da yükselmesi biraz zaman alabilir, çünkü normalde doğal işsizlik oranının altında seyrettiği düşünülen işsizliğin ücretler kanalı üzerinden enflasyonu yakın dönemde yükseltebileceğine dair beklenti vardı. Klasik Philips eğrisi yani... Ücretlerde tam anlamıyla yükseliş başladı diyemeyiz, çünkü yüzde 0,5’lik eylül AHE verisinin bir kısmı kasırga etkisinden dolayı köpük... Tabii bir de kasırgaların çeşitli mal fiyatlarına geçici şekilde yukarı etki etmesi üzerinden enflasyonun birazcık manipüle olabileceği gerçeği var ki, bu da enflasyonun ne kadarı gerçek, ne kadarı yapay anlaşılmasını zorlaştıracaktır. Ancak bildiğimiz bir şey var; çekirdek PCE yüzde 1,3’te takılı kaldı ve bu senenin başında gördüğü yüzde 1,9 seviyelerinden gerileme trendinde.

Enflasyon halen Fed’in istediği momentumdan uzak bir görüntü çizerken, diğer yandan uzun vadeli faiz projeksiyonları görece düşük kalmasından dolayı Fed’in üst yönetiminin kademeli bir sıkılaşma istediği biliniyor. Başkan Yellen olduğu sürece bu patika korunacak gibi, ancak tabii 2018 itibariyle Fed yönetiminin değişip, Trump’ın da yapacağı atamalarla ağırlıkların yer değiştirmesi söz konusu olabilecek. İşte o zaman bütün bu varsayımların yeni baştan oluşturulması gerekecek. Bir belirleyici konu da vergi reformu ki son birkaç gündür Trump ile Cumhuriyetçi Senatör Bob Corker arasındaki sürtüşmenin bazı çatlaklar yaratmasından endişe ediliyor.

Fiyatlama açısından fazla bir şey yok. İlla kuş ismi vereceksek tutanaklar “güvercin” ancak asıl rasyonel etkiyi ölçümlemek için ilk baktığım ABD 2 yıllık tahvil faizlerinde ciddi bir düşüş meydana gelmedi. Dolar aleyhine de kısıtlı bir hareket var. Piyasalar muhtemelen cuma günü gelecek eylül enflasyonu verisine ağırlık verecekler. DXY’nin yukarıya dönen trendinin değişime uğramasını beklemem."