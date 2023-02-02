Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, Kasım 2022'de önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 3 milyar 31 milyon dolar azalırken, yükümlülükleri 777 milyon dolar arttı.

Böylece net döviz pozisyon açığı, 3 milyar 808 milyon dolar artarak 86 milyar 866 milyon dolara çıktı.

Varlık dağılımı incelendiğinde, Kasım 2022'de bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 4 milyar 356 milyon dolar azalırken, ihracat alacakları 868 milyon dolar, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 296 milyon dolar ve menkul kıymetler 160 milyon dolar artış kaydetti.

Aynı dönemde, yükümlülük dağılımında ise yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 643 milyon dolar ve 231 milyon dolar arttı, yurt içinden sağlanan nakdi krediler ise 97 milyon dolar azaldı.

Yurt içinden sağlanan kredilerde kısa vadeli olanlar 352 milyon dolar azalırken, uzun vadeliler 255 milyon dolar arttı.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeliler 214 milyon dolar azaldı, uzun vadeliler 1 milyar 87 milyon dolar yükseldi.

Geçen yılın kasım ayında kısa vadeli varlıklar 148 milyar 41 milyon dolar ve kısa vadeli yükümlülükler 78 milyar 447 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise Kasım 2022'de bir önceki aya göre 2 milyar 762 milyon dolar azalarak 69 milyar 594 milyon dolara indi.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı da yüzde 31 düzeyinde gerçekleşti.