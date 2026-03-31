Fındıkta sert düşüş: 100 TL geriledi

Giresun'da serbest piyasada fındık fiyatlarında yaşanan gerileme dikkat çekiyor. 2025 mahsulü için Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 200 TL olarak açıkladığı taban fiyatın ardından sezon içinde 320 TL'ye kadar yükselen Giresun kalite 50 randıman fındık, mart ayı sonunda yaklaşık 100 TL'lik düşüşle 220 TL seviyelerine geriledi.

Serbest piyasada Giresun kalite fındık 220 TL'den işlem görürken, levant kalite ile sivri ve kara fındık çeşitlerinin ise 180 TL civarında alıcı bulduğu belirtiliyor.

"Sezon ilerledikçe fiyatlar düşüşe geçti"

Giresun merkezde fındık ticareti yapan Sezgin Kumaş, sezon boyunca fiyatların dalgalı bir seyir izlediğini belirterek, "Toprak Mahsulleri Ofisi sezon başında 200 TL olarak taban fiyat açıkladı. Arz ve talep dengesine bağlı olarak fiyatlar yükselerek 50 randıman fındıkta 320 TL seviyesine kadar çıktı. Ancak sezon ilerledikçe fiyatlar düşüşe geçti. Serbest piyasada 320 TL'ye kadar çıkan fiyatlar daha sonra gerilemeye başladı. Şu anda 50 randıman fındık 220 TL'den işlem görüyor" dedi.

Fiyatların bundan sonraki seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kumaş, "Şuanda fındık fiyatı bu seviyelerde devam eder ancak bundan sonra fındık fiyatını belirleyecek olan yeni sezon için daldaki rekolte emareleri olacaktır. Rekolte emareleri iyi olursa fiyatlar stabil devam eder, düşük görünürse fiyatlarda yukarı doğru bir yükseliş gösterebilir" ifadelerini kullandı.