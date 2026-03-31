Kayıplar alım fırsatına dönüştü: Dev banka altın fiyatlarında beklentiyi yükseltti

Küresel piyasalarda son dönemde sert bir geri çekilme yaşayan altın fiyatları, dipten gelen alımlarla kayıplarını telafi etmeye çalışıyor.

Spot altın bu sabah dünkü seviyelerine oranla yüzde 1’in üzerinde bir değer kazancıyla 4560,43 dolardan işlem görse de, değerli metal son yirmi yılın en zayıf aylık performanslarından birini sergileme riskiyle karşı karşıya.

Veriler incelendiğinde, fiyatların Şubat ayı sonuna göre yaklaşık yüzde 13,5 oranında gerilediği görülüyor. Buna rağmen altın, yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 5,5 oranında getiri sağlamaya devam ediyor.

Son üç iş gününde izlenen yukarı yönlü hareket ise, yatırımcıların mevcut düşük seviyeleri stratejik bir "alım fırsatı" olarak değerlendirmesi ile ilişkilendiriliyor.

Goldman Sachs beklentilerinde revizyona gitti

Piyasalardaki bu dalgalı seyre rağmen, dev yatırım bankası Goldman Sachs altın fiyatlarına dair tahminlerini yukarı yönlü güncelledi.

Banka, ons altının 2026 yılı sonuna kadar 5.400 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördü.

Bankanın yayımladığı araştırma notunda, spekülatif pozisyonların düşük seyretmesi ve piyasanın beklenen politika şoklarını erkenden fiyatlaması nedeniyle altının "aşırı satılmış" bir görüntü sergilediği vurgulandı.

Kısa vadeli tahminler de yukarı yönlü

Goldman Sachs, kısa vadede de daha yüksek fiyat seviyelerine işaret ediyor. Banka, bu ay sonu için 4.673 dolar, ikinci çeyrek için 4.865 dolar ve üçüncü çeyrek için 5.067 dolar seviyelerini öngörüyor.

Daha önce yapılan projeksiyonlarda ise altının 2026 sonunda 5.308 dolara, sonraki dönemde ise kademeli olarak 5.665 dolara kadar yükselebileceği tahmin edilmişti.