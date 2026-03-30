Savaş ve kuraklık etkisi buğday fiyatlarını hareketlendirdi

Orta Doğu'da hafta sonu boyunca karşılıklı saldırıların sürmesi, bölgedeki gerilimi artırırken küresel tarım piyasalarına da yansıdı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonları ile İran'ın misillemeleri, savaşın ikinci ayına girildiği süreçte belirsizlikleri derinleştirdi.

Hürmüz etkisi: Girdi maliyetleri yükseliyor

Saldırılarla birlikte Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıklar, gübre ve yakıt sevkiyatını olumsuz etkiledi. Bu durumun, dünya genelinde tarım üretiminde kullanılan temel girdilerin maliyetini artırdığı ve özellikle çiftçiler üzerinde baskı oluşturduğu belirtiliyor.

Kuraklık ABD üretimini tehdit ediyor

Öte yandan ABD'de etkisini sürdüren kuraklık da tarım piyasalarındaki riskleri artırıyor. Meteoroloji kurumu tarafından yapılan açıklamada, "Bu hafta başlarına kadar batının bazı bölgelerinde ve ovalarda anormal derecede sıcak, kuru ve rüzgarlı koşullar" beklendiği bildirildi. Söz konusu hava koşullarının, önemli tarım bölgelerinde üretimi olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor.

Buğday fiyatlarında dalgalanma

Artan jeopolitik riskler ve iklim koşullarının etkisiyle buğday fiyatlarında yukarı yönlü hareket gözlendi. Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday vadeli kontratları, pazartesi günü yüzde 1,2'ye kadar yükseldikten sonra kazançlarının bir kısmını geri verdi.

"Tedarik zinciri riski hafife alınmamalı"

Piyasa değerlendirmelerinde, tahıl ve yağlı tohumların doğrudan savaşın etkisinden şu aşamada sınırlı düzeyde etkilendiği ifade ediliyor.

CRM AgriCommodities tarafından yapılan değerlendirmede, "Tahıllar ve yağlı tohumlar savaşın doğrudan etkisinden nispeten korunmuş durumda. Ancak haftalar aylara dönüşürse, tedarik zincirleri üzerindeki etkileri hafife alınmamalıdır" ifadelerine yer verildi.