Fitch, Vestel'in kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Vestel Elektronik'in uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsi kredi notlarını aşağı yönlü revize etti. Kuruluş, Vestel'in uzun vadeli IDR notlarını 'B-' seviyesinden 'CCC+'ya indirdi. Fitch ayrıca, şirketin kıdemli teminatsız tahvillerine ilişkin notları da 'B-'den 'CCC'ye çekti.

Operasyonel performansı beklentilerin altında

Açıklamaya göre, Vestel'in geri kazanım notu da 'RR4'ten 'RR5'e revize edildi. Fitch, not indirimine gerekçe olarak şirketin beklentilerin altında kalan operasyonel performansını, sınırlı FAVÖK yaratma kapasitesini, toparlanma sürecinin gecikmesini ve yavaş ilerlemesini, yüksek refinansman risklerini ve güçlü borçluluk seviyesini gösterdi.

Kuruluş, talep ve kârlılık marjlarında kısa vadede belirgin bir iyileşmeye dair net işaretler görülmeden Vestel'in borç refinansmanı ve iş modelini güçlendirme konusunda zorluk yaşayabileceğini öngördü.

Vestel Elektronik tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

'Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch yaptığı değerlendirme sonucunda 'B-' olan Uzun Vadeli Yerel ve Yabancı Para Cinsinden kredi notunu 'CCC+' olarak revize etmiştir. Şirketimiz tarafından ihraç edilen 2029 vadeli 500 milyon dolar tutarındaki kıdemli teminatsız tahvillerin derecelendirme notunu ise 'B-''den 'CCC'ye revize etmiştir.'