Fitch’ten Türkiye borçlanma piyasası analizi

Fitch Ratings, kamu finansmanı, fon çeşitlendirme hedefleri ve İslami finans geliştirme gündeminin, önümüzdeki iki yıl boyunca Türk borç sermaye piyasası ihracını yönlendirmeye devam edeceğini açıkladı.

Orta vadede, Türk borç sermaye piyasasının 450 milyar doları aşmasının muhtemel olduğunu belirten Fitch, sukuk ihraçının yüzde 20'yi geçmesini beklediklerini kaydetti.

Öte yandan Döviz borç ihraçlarında yakın zamanda yaşanan canlanmanın, yatırımcı duyarlılığının iyileşmesiyle birlikte kısa vadeli yeniden finansman risklerinin azaldığına işaret ettiği kaydedildi.

Kamu ve özel sektörün dış finansmana erişim konusunda dirençli olduklarını kanıtladığını söyleyen Fitch, Türkiye'nin dünyanın dördüncü büyük sukuk ihraççısı olduğunu belirtti.

Öte yandan Fitch, Türk borç sermaye piyasasının yıllık bazda yüzde 8 büyüdüğünü (2024’ün 1. çeyrek sonu: 422,6 milyar dolar ödenmemiş), bunun neredeyse üçte ikisinin TL, üçte birinin dolar ve geri kalanın ise euro cinsinden gerçekleştiğini açıkladı.