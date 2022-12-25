“Fiyat istikrarı yerine kaos var”

Ekonomistler fiyat artışlarının 2023 yılında ABD Merkez Bankası Fed'in %2'lik hedefinin üzerinde kalacağı konusunda uyarıyor.

Stratejist ve analistler, ABD'de süregelen yüksek enflasyonun ekonominin hizmet sektöründe kök saldıktan sonra bastırılmasının zor olacağı konusunda hemfikir. Amerikan Merkez Bankası Fed'in 2023'te daha fazla faiz artışına gitmek zorunda kalacağını öne sürülüyor.

Tüketici fiyatlarının hızla yükseldiği bir yılın ardından ABD enflasyon oranı önümüzdeki yıl hızla düşmeye hazırlanıyor. Ancak birçok ekonomist, altta yatan baskıların bu oranı Fed'in kabul edilebilir bulduğu seviyelerin çok üzerinde tutacağı konusunda uyarıyor.

Kanada Merkez Bankası'nın eski başkan yardımcısı ve şu anda BlackRock Yatırım Enstitüsü'nün başında bulunan Jean Boivin, "Buradaki kafa karışıklığı riski, bunun bir yandan büyük bir ilerleme gibi görünmesi ve belki de rahatlayabileceğimizi hissettirmesidir. Ancak yılsonunda bu rakamlar Fed'in rahat edeceği bir rakamın yakınından bile geçmeyecek."

Fed faiz tetiğine basmayı tercih etti ama…

ABD merkez bankası yüksek enflasyonu engellemek amacıyla bu yıl faiz oranlarını agresif bir şekilde yükseltti. Ancak mal ve hizmet fiyat trendleri arasındaki farklılaşma nedeniyle görevi daha da zorlaştı.

Mobilya, ikinci el oto ve beyaz eşya gibi tüketim mallarına bağlı enflasyon düşüşte. Pandeminin başlarında bu tür ürünlerin fiyatları, talebin artması ve üretim ile nakliyenin sekteye uğraması nedeniyle yükselmişti. Son veriler bu eğilimin tersine dönmeye başladığını ve perakendecilerin şişen stokları eritmesiyle 2023 yılında da devam edeceğini gösteriyor.

Konutta fiyatlar dengelenecek mi?

Ekonomistlere göre konut maliyetleri de muhtemelen düşecek. Fed'in faiz artışlarına bağlı olarak yükselen mortgage oranları ev fiyatlarını aşağı çekti. Emlak şirketi Zillow'un verileri takip etmeye başlamasından bu yana geçen yedi yıl içinde en büyük aylık düşüşü kaydeden kira talepleriyle birlikte kiralık mülkler için yeni kiralamalar son zamanlardaki zirvelerinden düştü.

“Fiyat istikrarı yerine kaos var”

ABD Merkez Bankası Jerome Powell, enflasyonu düşürme konusundaki sarsılmaz kararlılıkları göz önüne alındığında, verilerin işbirliği yapmaması halinde Fed'in daha da agresif olması gerekebileceği konusunda uyardı. Endişelerden biri de Çin'in sıfır Kovid politikasını tersine çevirmesinin olası etkileri ki bazı ekonomistler bunun emtia fiyatlarında yeni bir artışa yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Brandeis Üniversitesi'nde ekonomist olan ve daha önce Uluslararası Ödemeler Bankası'nda para ve ekonomi departmanını yöneten Stephen Cecchetti, "Fiyat istikrarı olmadan hiçbir şey elde edemezsiniz. Genel ekonomik istikrarınız ve refahınız yok. Finansal istikrarınız da yok. Sadece kaos var."