Fonları işleme kapatılan portföy yönetim şirketlerinden açıklama

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Sermaye piyasalarında yatırım fonlarına yönelik alınan kararların ardından gözler tasfiye sürecinin ayrıntılarına çevrildi. SPK'nın belirlediği esaslara göre fon portföylerinde bulunan finansal varlıkların nakde çevrilmesi belirli bir takvim ve yöntem çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Öte yandan fonları işleme kapatılan veya bazı fonlarının tasfiyesine karar verilen portföy yönetim şirketleri de sürece ilişkin açıklamalar yaptı.

Tasfiye edilen yatırım fonlarındaki varlıklar nasıl satılacak?

SPK'nın belirlediği esaslara göre fon portföyündeki finansal varlıklar; yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları dikkate alınarak nakde dönüştürülecek.

Satış işlemleri, bankanın belirleyeceği sıklıkta fon hesabına verilecek satış talimatlarıyla gerçekleştirilecek.

Yatırım fonlarının tasfiyesi ne kadar sürecek?

İlgili fonların mal varlığının tasfiyesi için üst sınır da belirlendi.

Tasfiye, duyuru tarihinden itibaren geçecek en fazla 3 aylık sürenin bitimini izleyen ilk iş gününde sona erecek.

Bulls Portföy: Likidite sorunu yok

Bulls Portföy Yönetimi AŞ'den yapılan açıklamada, şirketin son dönemde medyaya yansıyan riskli işlemlere benzer herhangi bir işleminin bulunmadığı ve fonlarında likidite sorunu olmadığı belirtildi.

Açıklamada, 28 Ağustos'ta Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de yapılan düzenlemelere büyük ölçüde uyum sağlandığı, geçiş süreleri doğrultusunda tam uyumun sağlanacağı kaydedildi. Şirketin yönettiği fonlarda bugüne kadar herhangi bir pay repo işlemi yapılmadığı, tüm serbest fonların incelendiği ve iki serbest fonda yeni düzenlemelere geçiş süresi beklenmeden uyum sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada, "TEFAS'a açık fonlarımızın durdurulan satım işlemlerinin açılması için gerekli izinlerin verilmesi halinde yatırımcıların fon satış talepleri karşılanabilecektir." ifadesi kullanıldı. Şirketin 16 Eylül gün sonu itibarıyla TEFAS'ta işlem gören 13 fonunun büyüklüğünün 4,8 milyar lira, işlem görmeyen 15 fonunun büyüklüğünün ise 9,8 milyar lira olduğu bildirildi.

Açıklamada, fonlarda riskli varlık ve işlemlerin bulunmadığı, herhangi bir temerrüt ve sistemik risk olmadığı savunuldu.

Atlas Portföy: 43 fondan 16'sı tasfiye sürecinde

Atlas Portföy, kurucusu ve yöneticisi olduğu 29 menkul kıymet fonu, 5 girişim sermayesi yatırım fonu ve 9 gayrimenkul fonu bulunduğunu açıkladı. Şirket ayrıca bir emeklilik yatırım fonunun portföy yönetimini gerçekleştiriyor.

Atlas Portföy, kurucusu ve yöneticisi olduğu toplam 43 fondan 16'sının tasfiye sürecinde olduğunu bildirdi.

Şirket, tasfiye işlemlerinde saklamacı kuruluşla işbirliği içinde SPK'nın talimatlarına uygun hareket edileceğini belirterek, “Önceliğimiz yatırımcıların hak ve menfaatlerini korumaktır” açıklamasını yaptı.

A1 Capital Portföy: İzin verilirse talepler derhal karşılanacak

A1 Capital Portföy, SPK kararı kapsamında şirketin TEFAS'ta işlem gören fonlarının alım ve satım işlemlerinin durdurulduğunu hatırlattı.

Şirket, likidite açısından herhangi bir sıkıntısının bulunmadığını belirterek SPK tarafından gerekli izinlerin verilmesi halinde yatırımcıların taleplerinin derhal karşılanacağını bildirdi.

Pardus Portföy: Talepler karşılanacak

Pardus Portföy Yönetimi AŞ de tasfiyesi açıklanan fonlarla ilgili sürecin mevzuat, SPK'nın belirleyeceği esas ve yöntemler ile fon bilgilendirme dokümanları doğrultusunda yürütüleceğini açıkladı.

Şirket, likidite açısından herhangi bir sıkıntısının bulunmadığını ve gerekli izinlerin verilmesi halinde yatırımcı taleplerinin karşılanacağını bildirdi.

Tera Portföy'ün 5 yatırım fonunda işlemler durduruldu

Tera Portföy, SPK kararı kapsamında şirketin 5 yatırım fonunda TEFAS alım-satım işlemlerinin durdurulduğunu ve bu fonlar için Kurul tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde tasfiye sürecinin öngörüldüğünü açıkladı.

Şirket, kararın yalnızca belirtilen fonlarla sınırlı olduğunu; diğer Tera Portföy fonları ile Tera Grubu bünyesindeki diğer finansal kuruluşların faaliyetlerinin karardan doğrudan etkilenmediğini bildirdi.

Tera Portföy ayrıca operasyon, yatırımcı ilişkileri ve portföy yönetimi birimlerinin faaliyetlerini sürdürdüğünü, yatırımcıların soru iletebileceği iletişim kanallarının açık olduğunu belirtti.