Gelişen ülkelerin not görünümleri 'durağan'

10 Ocak 2018

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, 20 büyük gelişmekte olan ekonominin kredi notlarında negatif görünüme doğru gidişin 2017 ortasından bu yana ortadan kalktığını bildirdi.

Şu anda 3 negatif görünüm ve 3 pozitif görünüm bulunduğunu belirten S&P, diğer ülkelerin görünümlerinin 'durağan' olduğuna işaret etti.

Brezilya, Katar ve Türkiye'nin negatif görünüme; Mısır, Rusya ve Macaristan'ın ise pozitif görünüme sahip olduğunu ifade eden S&P, negatif görünüm sayısının Haziran 2017'de 8 olduğunu hatırlattı.