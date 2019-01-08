Global piyasalar iyimser, TL neden negatif ayrışıyor?

08 Ocak 2019

TL'nin dün gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışmasının ardından dolar/TL bugün de yukarı yönlü fiyatlanıyor.

Yurt içinde dün Türkiye'ye gelen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un görüşmeleri, yurt dışında ise ABD-Çin ticaret görüşmeleri ve doların seyri izleniyor.

Çin'in ekonomiyi desteklemek adına aldığı önlemler, ABD'de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın ekonomideki ivme kaybı kaynaklı endişeleri hafifletmeye çalışarak merkez bankasının bu yıl para politikası kararlarını alırken sabırlı ve esnek olacağını söylemesinin ardından artan risk iştahıyla cuma günü 5.33'lü seviyelere gerileyen dolar/TL, yeni haftaya da 5.35 civarından başlamıştı.

Ancak dün neredeyse bütün gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde dolar karşısında pozitif performans gözlenirken, TL negatif ayrıştı ve gün içinde dolar karşısındaki değer kaybı bir ara yüzde 1'i buldu.

Dün 5.41'e kadar yükselen ve küresel piyasalardaki iyimserliği tam olarak yansıtamayan dolar/TL, bugün güne 5.40 civarında başladıktan sonra yukarı yönlü fiyatlanıyor.

Kur saat 13:09'da yüzde 1,40 artışla 5.4600 seviyesinden işlem gördü. Aynı saatte euro/TL yüzde 1 yükselişle 6.2500'da yer aldı.

BIST 100 endeksi alıcılı

Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise 90.400 puanın üzerini gördükten sonra dövizdeki yükselişin etkisiyle satış gördü. Endeks öğle arasına 89.937 puandan girdi.

Dün küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle gün boyu alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,26 yükselişle 89.951 puandan tamamlamıştı.

TL neden negatif ayrıştı?

TL'nin diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışmasında Bolton'ın son açıklamalarının ve dolar/TL'de cuma günü gelinen seviyelerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesinin etkili olduğu belirtiliyor.

Bolton ve heyetinin Türk yetkililer ile bugünkü görüşmelerinde ABD'nin Suriye'den askeri birliklerini çekme kararının nasıl uygulanacağı ve takvimi konusunun ele alınması bekleniyor.

Ziyaret öncesinde iki ülke yetkililerin yaptığı açıklamalar, son yıllarda Türkiye-ABD ilişkilerinde en büyük sorun haline dönüşen Suriye'deki YPG/PYD varlığı konusunda atılacak adımların çekilme sürecinde de en zorlu mesele olarak ön plana çıkacağına işaret ediyor.

Bolton, pazar günü yaptığı bir açıklamada ABD'nin Suriye'den çekilmesi için yeni bir şart ortaya sürerek Türkiye'den ABD'nin Suriye'deki Kürt müttefiklerini korumayı kabul etmesini istemişti.

5.35 seviyesi izleniyor

AHL Forex notunda Fed'in 2019 yılında faiz artırımlarına ara verilebileceğine dair Powell'dan gelen sinyaller ile gelişmekte olan ülke para birimleri değer kazansa da içerideki jeopolitik gelişmelerin TL'deki değer kazanımlarını baskıladığı belirtilerek, "Yeni işlem gününde kurda 5.35 psikolojik seviyeyi takip edeceğiz. Bu seviye altında yaşanabilecek fiyatlamalarda TL lehine işlemlerin gündeme gelmesi beklenebilir. Bu durumda yaşanacak geri çekilmelerde 5.2800, 5.2500 ve 5.2200 destek seviyeleri hedef konuma gelebilir. Kurda 5.35 üzerindeki tutunmanın devam etmesi halinde olası yükselişlerde ise 5.4200, 5.5000 ve 5.6500 direnç seviyeleri izlenebilir" denildi.

Dolar, Powell sonrası geriledi

Dolar, küresel büyümede sert yavaşlama riskinin olduğu bir ortamda yatırımcıların Fed'in bu yıl faiz oranlarını artırmayacağı konusunda giderek daha fazla ikna olmasıyla bir miktar geriledi. Cuma sabah saatlerinde 96.36'da olan dolar endeksi bugün 95.85'de yer alıyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, cuma günü yaptığı açıklamada güçlü istihdam verisine rağmen yatırımcılar genelinde ekonomideki ivme kaybı kaynaklı endişeleri hafifletmeye çalışarak merkez bankasının bu yıl para politikası kararlarını alırken sabırlı ve esnek olacağını ifade etmişti.

Borsalar yukarı yönlü

Öte yandan bugün Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0.9 yükselirken, Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi Çin ve ve Tayvan hisselerinden düşüşe rağmen yüzde 0.1 primli.

S&P 500 endeksi cuma günü yüzde 3.4 artış kaydettikten sonra dün yüzde 0.7 yükseldi. Amazon ve Netflix hisseleri artışa öncülük etti. Teknoloji hisselerindeki kazanımlar, Apple'ın geçen haftaki satış uyarısının ardından artan endişeleri biraz yatıştırdı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Pekin'in ticaret sürtüşmelerini çözmek için "iyi niyetle" çalıştığını söyledi, ancak pek çok analist ABD ve Çin'in mart ayından önce tüm sorunlu konularda kapsamlı bir anlaşmaya varabileceğinden şüphe ediyor.

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Kaynak: Reuters