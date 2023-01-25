Goldman Sachs’a göre 2023 emtia yılı olacak

Küresel enflasyon sorunu devam ederken, Goldman Sachs yeni bir görüşü ortaya attı. Goldman Sachs analistleri, emtiaların 2023 yılın[1]da diğer varlık sınıflarının üzerinde getiri sağlayacağını söyledi.

Küresel makroekonomik ortamda temel değişiklikler ve düşük stokların emtiaların yüksek toplam getiri sağlayabileceğini belirtren Goldman Sachs analistleri, gelecek 3, 6 ve 12 aylık dönemde S&P GSCI Emtia Endeksi'nde yüzde 9,9, yüzde 17,3 ve yüzde 31,2 getiri tahmin etti.

Fiyatlamaların zorlaştığı bir hafta geride kaldı Emtia piyasasında, resesyon ve para politikalarına yönelik belirsizliklerle fiyatlamaların zorlaş tığı bir hafta geride kaldı.

Fazla kanıta ihtiyaç var

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve resesyon endişeleriyle geçen hafta emtia piyasasında dalgalı bir seyir izlendi.Dolara olan talebin azalmasına karşın ekonomik aktiviteye yönelik endişeler emtia piyasasını etkiledi.

Emtia piyasasında, resesyon ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerle fiyatlamaların zorlaştığı bir hafta geride kalırken, analistler, piyasalarda fiyat baskılarının hafiflemeye devam edeceğine dair iyimserliğin sürmesine karşın ekonomik görünüme ilişkin daha fazla kanıta ihtiyaç olduğunu ifade etti.

“Hızlı hareket etmek gerek”

İşte uzmanlardan yorumlar: “Politika faizinde yüzde 5'e ulaşmak için olabildiğince hızlı hareket edilmesi gerekiyor.” St. Louis Fed Başkanı James Bullard. “Faizler yıl sonu için öngörülen yüzde 5,25-5,50 aralığının biraz üzerine çıkması gerekiyor.” Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester. “Politika faizi yüzde 5'in biraz üzerine çıkarılması ve bir süre orada tutulması gerekiyor.” Boston Fed Başkanı Susan Collins.

Tarım emtialarında dalgalı seyir

Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 0,1, soya fasulyesi yüzde 1,2 ve pirinç yüzde 0,2 değer kaybederken, mısır yüzde 0,3 arttı. Intercontinental Exchange'de (ICE) pamuk yüzde 5,5 ve kahve yüzde 1,7 değer kazanırken şeker yüzde 0,2 ve kakao yüzde 2,9 düştü. Brezilya'da kahve yetişen alanlarda toprak nem oranının 7 yılın zirvesine çıktığına dair haberlerle kahveye ilişkin üretim endişeleri arttı ve kahve fiyatlarında yükseliş kaydedildi.

Metallerde iyimser hava

Geçen hafta metallere genel olarak iyimser bir hava hakim olurken, analistler, baz metallerin yıla azalan stoklarla başladığını ifade etti. Tezgah üstü piyasada bakır yüzde 2,9, alüminyum yüzde 0,4, nikel yüzde 3,3 ve çinko yüzde 2,4 değer kazanırken, kurşun yüzde 2,2 düştü. 4,2911 dolara kadar yükselen bakırın libresi, resesyon endişeleriyle 4,0681 dolara kadar gerilese de geçen haftayı yüzde 2,9 artışla 4,2192 dolardan tamamladı.

Altın hariç değerli metaller düştü

Geçen hafta altın hariç değerli metallere düşüş eğilimi hakim oldu. 1.937,6 dolarla 22 Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi test eden altının onsu, haftayı yüzde 0,4 artışla 1.926,9 dolardan tamamladı. Küresel çapta resesyon riski ve para politikalarının seyrine ilişkin endişeler, yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, belirsizlikler altın fiyatlarını destekledi.

Geçen hafta gümüş yüzde 1,4, platin yüzde 2,2 ve paladyum yüzde 3,5 değer kaybetti. Paladyum, resesyon endişelerinden en çok etkilenen emtia araçları arasında yer alıyor.

‘Bazı emtialar Çin talebinden etkilenecek’

İşte analistlerin yorumları:

-Petrol fiyatları gerçek değerini yansıtmıyor.

-Rusya üretimi düşürmesine rağmen fiyatlar yükselmedi.

-Çin yeniden ekonomisini açmasıyla birlikte oyun değiştirici bir etken oldu.

-Petrol, rafine petrol ürünleri, LNG ve soya fasulyesi gibi emtialar Çin'in talebinden etkilenecek.

Enerji emtialarında karışık seyir

Brent petrol yüzde 2,5 artarken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gaz yüzde 7,2 azalış kaydetti. Brent petrol fiyatlarındaki yükselişte, sıkı Covid-19 tedbirlerinin kaldırıldığı Çin'de ekonomik aktivite ve petrol talebinin artacağına yönelik iyimserlik etkili oldu