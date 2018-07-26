Goldman, Türk bankaları için 'ihtiyatlı'

26 Temmuz 2018

Goldman Sachs bugün yayınladığı raporda, artan makro belirsizliği dikkate alarak, takip ettiği Türk bankaları konusunda daha ihtiyatlı bir görüş takındığını bildirdi.

"Türk bankalarının çok iyi yönetildikleri görüşünü devam ettiriyoruz" ifadelerini kullanan Goldman Sachs, makro belirsizliğin görüşleri üzerinde etkili olduğunu vurguladı.

Artan makro belirsizlik, kurlarda oynaklık ve yüksek faizlerin ekonomik büyüme üzerinde baskı yaratacağını öngördüklerini ifade eden Goldman Sachs, bunun bankacılık sisteminde bilanço büyüklüğü ve varlık kaliteleri üzerinde etkili olacağını savundu.

Bunun sonucu olarak, takip ettikleri Türk bankalarının 2018-2020 dönemi için kâr tahminlerini ortalama yüzde 17 düşürdüklerini belirten Goldman Sachs, 12 aylık fiyat hedeflerini de düşen bu kâr tahminlerine göre yüzde 40 aşağı çektiklerini vurguladı.

İki banka için tavsiye 'nötr'e indi

Goldman Sachs ayrıca Akbank ve Garanti Bankası için tavsiyelerini 'al'dan 'nötr'e indirdiğini, YKB için tavsiyesini 'sat' olarak koruduğunu vurguladı.

Akbank için 12 aylık hedef fiyatını 10,90 TL'den 6,00 TL'ye, Garanti Bankası için hedef fiyatını 12,00 TL'den 7,00 TL'ye ve YKB için hedef fiyatını 2,64 TL'den 1,60 TL'ye çekti.