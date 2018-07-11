Gram altın 190 liranın üzerinde

11 Temmuz 2018

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 190,8 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün güne 191,5 lira seviyelerinden başlayan ve 192,2 liraya kadar yükselen gram altının fiyatı, hem dolar/TL hem de ons altın fiyatındaki gerilemenin etkisiyle düşüşe geçti ve günü yüzde 0,7'lik azalışla 190,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugün ise en yüksek 191,5 ve en düşük 189,4 lirayı görürken, saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 190,8 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 312 lira, Cumhuriyet altını da 1.272 liradan satılırken, altının ons fiyatı ise yüzde 0,2'lik düşüşle 1.252,7 dolardan alıcı buluyor.

Kaynak: AA