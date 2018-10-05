Halk Yatırım, 2019 öngörülerini paylaştı

05 Ekim 2018

Yılda bir kez yayınlanan Görünüm Raporu aracılığıyla Halk Yatırım, sektördeki yenilikçi ve öncü duruşu, özenli ve özverili çalışmaları ve ‘#bugunebugunyatirim bizden sorulur' söylemiyle piyasayla öngörülerini paylaşıyor.

Halk Yatırım’ın, her yıl geleneksel olarak yayımladığı 2019 yılına ilişkin küresel ekonomi ile iç dengelere yönelik ana temalar çerçevesinde Türkiye ekonomisi ve beklentilerinin değerlendirildiği ‘Görünüm 2019’ raporu yayımlandı.

"Ekonomide yeniden dengelenme: Orta vadeli değişim sürecinin başlangıcı" ana temasıyla yayımlanan Görünüm 2019 raporunda öne çıkan detay şu şekilde:

"Ucuz likidite dönemini geride bırakan ekonomilerin, 2018 yılında sıkılaşan küresel likidite koşulları altında, büyümelerini daha yavaş ivmeyle de olsa sürdürmeyi başardığını görüyoruz. Ancak 2019 yılı görünümünde, ticaret savaşları, yüksek borç oranları ve Çin’de yavaşlama gibi nedenlerle, küresel büyümeye dair aşağı yönlü riskleri önemsiyoruz. Fed ve Avrupa Merkez Bankası’nın normalleşme süreçlerini ılımlı bir şekilde sürdürmesi ise ana senaryomuz.

Küresel büyümeye ilişkin aşağı yönlü risklere karşın, bu yıl faiz artırım sürecine giren gelişen ülke ekonomilerinin 2019 yılında da cazibelerini korumaya devam edeceğini düşünüyoruz.

İçeride de 2018 yılında temel göstergelerde yaşanan kırılganlıkların ekonomi politikalarında farkındalık, değişim ve çözüm odaklı kararlılık gibi destekleyici yaklaşımları da beraberinde getirmiş olmasının, 2019 yılına olumlu bir iç zeminde başlamamızı sağlayacağı kanısındayız.

2019 yılında, sadece ekonomide yeniden dengelenmenin sağlanmasının değil; aynı zamanda son iki yıldır arka arkaya indirim kararlarıyla ’yatırım yapılabilir’ seviyenin 2-3 kademe altına gelmiş olan ülke kredi notumuzda iyileşme sürecinin de başladığına tanık olabileceğimize inanıyoruz.

Yeni Ekonomi Programı’nın yardımıyla, mevcut sorunlarla daha etkin bir müdahale için atılacak adımlar doğrultusunda finansal istikrarın sağlanması şartıyla, bu yıl kötü bir performans sergileyen BIST100 endeksinin de 2019 yılında dengelenme arayışında olacağını öngörüyoruz."