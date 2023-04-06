Halka açık 244 şirketin döviz pozisyonu artıda

Birol BOZKURT

Borsa İstanbul’daki şirketlerin döviz varlıklarındaki son durumu inceledik. Seçim yaklaşırken kur tarafında yaşanan hareketlenme borsa şirketlerini nasıl etkileyecek?

Yaptığımız araştırmaya göre borsadaki 244 şirketin net döviz fazlası varken 198 şirketin döviz açığı bulunuyor. Dolar kurunda olası bir artışın döviz fazlası olan şirketleri olumlu, döviz zararı olan şirketleri olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Borsada 244 şirketin döviz fazlası var

Borsada net yabancı para pozisyonu en yüksek şirketlere baktığımızda ilk sırada İş Bankası’nı görüyoruz. Bankanın 2022 yılı sonunda net döviz fazlası 2021’e göre yüzde 57,08 artarak 13 milyar 513 milyon lira düzeyine ulaşmış durumda.

İş Bankası’nı Aselsan takip ediyor. Şirketin net döviz fazlası 12 milyar 470 milyon lira olurken 2021 yılına göre net döviz fazlasını %60,69 artırdığı görülüyor. Aselsan’ın ardından üçüncü sırada Sabancı Holding geliyor.

Holdingin net döviz varlığında 2021 yılına göre yüzde 16,94’lük düşüş olmasına rağmen kasasında 10 milyar 758 milyon liralık bir varlığı bulunuyor. Sabancı Holding’in ardından Enka İnşaat en fazla net döviz pozisyonu olan şirket olarak karşımıza çıkıyor.

Şirketin net döviz fazlası yüzde 13,13 artışla 9 milyar 712 milyon lira düzeyinde. Onu yüzde 79,26’lık ve 8 milyar 717 milyon lira net döviz fazlası ile Doğan Holding takip ediyor. Listeye 7. Sıradan yine bir bankanın girdiğini görüyoruz. Garanti BBV net döviz fazlasını 2021 yılına göre yüzde 49 azaltmış olsa da 7 milyar 954 milyon liralık bir fazlalığa ulaştığını görüyoruz.

8. Sırada Türk Telekom 7 milyar 870 milyon liralık net döviz fazlası ile dikkat çekiyor. Şirketin 2021 yılına göre net döviz fazlasını yüzde 117,63 artırdığı görülüyor. 9. Sırada yine bir banka kendine yer buluyor. Akbank net döviz fazlasını yüzde 14,47 artırarak 5 milyar 225 milyon liraya çıkardı. Listenin 10 numarasında ise GSD Holding yer alıyor.

Şirket net döviz fazlasını yüzde 60,82 artırarak 4 milyar 147 milyon liraya çıkarmış durumda. Net döviz fazlası olan 244 şirketin arasında net döviz fazlası 1 milyar liranın üzerinde olan şirket sayısı 36. Net döviz açığı olan şirketlere baktığımızda ise ilk sırada Türk Hava Yolları geliyor. Şirketin 112 milyar 510 milyon lira net döviz açığı bulunuyor. Onu 18 milyar 967 milyon lira açık ile Sasa Polyester 18 milyar 80 milyon lira açık ile Ford Otosan takip ediyor.

İhracatta gıda şirketleri öne çıkıyor

Ürünlerinin çoğunu ihracat eden şirketlere baktığımızda gıda şirketlerinin ön planda olduğunu görüyoruz. İhracat oranı en yüksek şirketleri incelediğimizde ilk sırada Casa Emtia Petrol şirketini görüyoruz. Şirket ürettiği ürünlerin yüzde 98’ini ihraç ediyor.

Listenin ikinci sırasında ise yüzde 93 ihracat oranıyla Frigo Pak Gıda’yı görüyoruz. Şirket daha çok Avrupa ülkelerine yaptığı ihracatla biliniyor. Üçüncü sırada ise gelirlerinin yüzde 91’ini yurtdışından elde eden Türk Hava Yolları yer alıyor. Onu yüzde 91 ihracat oranıyla Elite Naturel Organik Gıda şirketi takip ediyor.