Halkbank'tan sermaye tavanında artış planı

Halkbank, kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi için harekete geçti.

Banka, 10 milyar lira olan kayıtlı sermaye tavanının 30 milyar liraya yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) başvuruda bulundu

Bankadan dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, kayıtlı sermaye tavan süresinin 2027 sonuna kadar uzatılmasını da kapsayan başvuruların dün SPK ve BDDK'ya yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bankamızın 10.000.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanının 30.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve Kayıtlı Sermaye Tavan Süresinin 2027 yılı sonuna kadar uzatılması amacıyla Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine yönelik olarak gerekli yasal izinler için SPK ve BDDK'ya 20.02.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır."