Hindistan Merkez Bankası art arda 2. kez faiz artırdı
Hindistan Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan yükselterek yüzde 6.5'e çekti.
Hindistan Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 6.5'e yükseltti.
Kararında enflasyon endişelerine atıfta bulunan merkez bankası para politikasında "nötr" duruşu koruduğunu belirtti.
Hindistan Merkez Bankası, haziran ayındaki bir önceki toplantısında faizi 2014 yılından bu yana ilk defa artırarak 25 baz puan yükseltmişti.