IIF: Piyasalar yeni yönetimi test edecek

19 Temmuz 2018

Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IIF) üyeleri için hazırladığı raporun giriş bölümünde Türkiye ile ilgili ifadeler yer aldı.

Piyasaların yeni ekonomi yönetimini test edeceğinin belirtildiği raporda şöyle denildi: "Türkiye'nin zorlu dış finansman ve enflasyon görünümlerinin daha sıkı politikalar için çağrı yaptığı dikkate alındığında, özellikle global likidite şartlarının daha da sıkılaşacağı değerlendirildiğinde, piyasalar politikaların yönü konusunda netliğe sahip olana kadar büyük olasılıkla yeni ekonomik yönetimi ekibini test edecekler"