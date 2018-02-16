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İngiltere'de perakende satışlar hafif bir artış gösterdi

İngiltere'de perakende satışlarda artış Ocak ayında hafif bir toparlanma gösterdi,

İngiltere'de perakende satışlar hafif bir artış gösterdi
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Ocak ayında perakende satışlar bir önceki aya göre ılımlı bir artış, yüzde 0,1, yaşadı. Aralık ayında yüzde 1,4 düşüş gerçekleşmişti.

Zayıf tüketici harcamalarının büyük ölçüde yurt içi taleple yönlenen ekonomi üzerinde baskı yarattığını ortaya çıktı.

Ocak ayında satışların bir önceki aya göre yüzde 0,6 artması bekleniyordu.

Herakende satıylar ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,6 yükseldi. Beklenti yüzde 2,5 artış olacağı yönündeydi.

Akaryakıt hariç tutulduğunda perakende satışlar bir önceki aya göre yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 1,5 arttı.

Son dakika ingiltere perakende

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