'İnternetten alışverişe onay'da son hafta

24 Ocak 2018

Banka ve kredi kartlarının elektronik ticarette kullanılabilmesi için kart hamilinden onay alma süresi 31 Ocak'ta sona erecek.

Hem bankalar hem de e-ticaret şirketleri, vatandaşların internetten alışveriş ve fatura ödeme gibi konularda mağduriyet yaşamaması için uyarılarda bulunurken, sanal kartlar ve otomatik fatura talimatı gibi düzenli ödemelerin kapsam dışı olduğu belirtildi.

Kart sahipleri, bankaların mobil uygulaması veya internet sitesi üzerinden giriş yaparak onay sürecini tamamlayabildiği gibi telefon ile müşteri hizmetlerini arayarak ya da şubeye giderek de bu işlemleri gerçekleştirebiliyor.

Süre uzatılmayacak

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'ndan alınan bilgiye göre(BDDK), banka ve kredi kartlarının e-ticarette kullanılabilmesi için kart hamilinden onay alma süresi uzatılmayacak. Kartların e-ticarete açılmasında müşteri onayı alınması ile ilgili karar kapsamına sanal kartlar girmiyor. Ayrıca, otomatik ödeme talimatı verilmiş ödemeler de e-ticaret kararı kapsamında yer almıyor.

Kaynak: AA