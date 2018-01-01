İş Bankası’na IFC’den 125 milyon dolar kaynak

01 Ocak 2018

Türkiye İş Bankası, yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında toplam 125 milyon dolar tutarında 9 yıl nihai vadeli yeni kaynak sağladı. Kaynağın 105 milyon dolar tutarındaki kısmı International Finance Corporation (IFC), 20 milyon dolar tutarındaki kısmı ise yine IFC aracılığı ile Clean Technology Fund (CTF) tarafından sağlandı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından “A-” notu verilen ve 2 dilimden oluşan işlem kapsamında sağlanan 125 milyon dolar tutarındaki kaynak, IFC tarafından belirlenen enerji verimliliği kriterlerine uygun yeşil konut kredilerinin ve genel olarak konut kredilerinin finansmanında kullandırılacak.

"Sunduğumuz desteğin artarak sürmesini sağlayacak"

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Ertürk, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, yurt dışından gelen havale akımlarına dayalı seküritizasyon işlemlerinin Türk bankalarının uluslararası fonlama kaynakları arasında önemli bir yer tuttuğunu vurgulayarak, şunları söyledi: “İş Bankası olarak, seküritizasyon piyasalarından 2000 yılından bu yana kaynak sağlıyoruz. Başarıyla tamamladığımız bu işlem, Bankamız ile IFC arasındaki mevcut işbirliğinin artmasına ve çeşitlenmesine imkan sağlayacak. Söz konusu kredi, finansman kaynaklarımızın çeşitlendirilmesine ve vadesinin uzatılmasına katkıda bulunmasının yanı sıra, konut kredisi sektörüne ve sektördeki enerji verimliliğine uygun binaların payının artmasına da destek olacak. Bu kredi, dünyamız ve ülkemiz için giderek daha önemli hale gelen yeşil finansman alanında da piyasaya sunduğumuz desteğin artarak devam etmesine olanak sağlayacak.”

Ertürk, İş Bankası’nın sendikasyon, seküritizasyon, ikili anlaşma ve eurotahvil ihracı yoluyla 2017 yılında yurt dışından 8 milyar doların üzerinde kaynak sağladığını, bu kaynaklarla Türkiye ekonomisine verilen desteğin daha da artırıldığını vurguladı. 2017 yılı Ekim ayı itibarıyla Türk bankalarının sendikasyon ve seküritizasyon kredileri ile sermaye benzeri dahil eurotahvil ihraç bakiyeleri toplamının, 2016 sonuna göre yüzde 9,9 oranında artarak 69,9 milyar dolara ulaştığını belirten Ertürk “Rakamlar, Bankacılık sektörümüzün yurt dışından fon sağlama kabiliyetinin her koşulda yüksek olduğuna işaret ediyor” dedi.

İş Bankası, yıl içinde yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında, 6 Aralık’ta da 412 milyon dolar tutarında kaynak sağlamıştı.