İş Bankası'ndan 500 milyon dolarlık Eurotahvil ihracı

Türkiye İş Bankası, uluslararası piyasalarda 500 milyon ABD doları tutarında, 11 yıl vadeli ve altıncı yılda erken geri ödeme opsiyonlu katkı sermaye nitelikli Eurotahvil ihracını tamamladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, ihraca gelen güçlü talep sayesinde kupon faiz oranı, ilk açıklanan gösterge seviyenin 42,5 baz puan altında yüzde 7,575 olarak belirlendi.

Eurotahvillerin çoğu İngiltere'deki yatırımcılara satıldı

Geniş bir yatırımcı kitlesinin ilgi gösterdiği işlemde Eurotahvillerin yüzde 39'u İngiltere'deki yatırımcılara, yüzde 30'u Orta Doğu ülkelerine, yüzde 17'si Avrupa'ya, yüzde 12'si ABD'ye ve yüzde 2'si Asya ülkelerine satıldı. Yatırımcı kompozisyonu incelendiğinde, dağılımın yüzde 42'sinin fon ve varlık yönetim şirketlerinden, yüzde 26'sının bankalardan, yüzde 20'sinin koruma amaçlı fonlardan ve yüzde 12'sinin sigorta ile emeklilik şirketlerinden oluştuğu görüldü.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ihraca ilişkin değerlendirmesinde, küresel ölçekte jeopolitik gelişmelerin etkisiyle dış piyasalarda dalgalı bir seyrin yaşandığı bir dönemde başarılı bir işlem gerçekleştirdiklerini belirtti. Aran, "Uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye ve bankamıza duyduğu güveni bir kez daha teyit eden başarılı bir Eurotahvil ihracı" yaptıklarını ifade etti.

Aran, "Dünyanın dört bir yanından yoğun talep gösterilen işlem ile bir yandan sermaye yapımızı daha da güçlendirirken, diğer yandan 500 milyon ABD doları tutarındaki uzun vadeli yabancı kaynağı ülke ekonomisine kazandırmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Elde edilen bu kaynağı, bankamızın tarihi misyonu doğrultusunda; yatırım, istihdam ve ihracatı önceliklendiren bir yaklaşımla müşterilerimizin finansman ihtiyaçlarının desteklenmesinde kullanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.