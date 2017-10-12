ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
19 °C
  • Finans
  • JP Morgan'ın kârı beklentilerin üzerine çıktı

JP Morgan'ın kârı beklentilerin üzerine çıktı

ABD'li JPMorgan Chase, mali yılının 3. çeyreğinde analist beklentilerinin üzerinde, 6,73 milyar dolar kâr elde etti.

JP Morgan'ın kârı beklentilerin üzerine çıktı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

ABD'nin en büyük bankası JP Morgan, kredilerdeki büyümenin ve yüksek faiz oranlarının etkisiyle 3. çeyrekte kârını yüzde 7,1 artırdı.

3. çeyrekte net kâr 6,73 milyar dolar, hisse başına 1,76 dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde net kâr 6,29 milyar dolar, hisse başına 1,58 dolar seviyesindeydi.

Analistler ise hisse başına 1,65 dolar kâr bekliyorlardı.

Bu dönemde gelirler ise 25,23 milyar dolar olan beklentilerin üzerinde 26,2 milyar dolar oldu.

8 kuruluş büyümeyi revize etti8 kuruluş büyümeyi revize etti

 

Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.