JP Morgan'ın kârı beklentilerin üzerine çıktı

12 Ekim 2017

ABD'nin en büyük bankası JP Morgan, kredilerdeki büyümenin ve yüksek faiz oranlarının etkisiyle 3. çeyrekte kârını yüzde 7,1 artırdı.

3. çeyrekte net kâr 6,73 milyar dolar, hisse başına 1,76 dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde net kâr 6,29 milyar dolar, hisse başına 1,58 dolar seviyesindeydi.

Analistler ise hisse başına 1,65 dolar kâr bekliyorlardı.

Bu dönemde gelirler ise 25,23 milyar dolar olan beklentilerin üzerinde 26,2 milyar dolar oldu.

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