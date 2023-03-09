KAP'a açıklandı: Halkbank, 15 milyar TL borçlanacak



Halkbank yurtiçinde 15 milyar TL'ye kadar farklı tür ve vadelerde Varlık Teminatlı Menkul Kıymet (VTMK), İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) veya benzeri türden borçlanma araçlarının ihraç edilmesi sürecinde gerekli başvuruların yapılması için genel müdürlüğü yetkilendirdi.

Bankadan Çarşamba akşamı KAP'a yapılan açıklamada, ihraçların halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirileceği belirtildi.