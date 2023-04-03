Karşılıksız çek tutarı 2,08 milyar TL'ye çıktı
Bankalararası Takas Odalarına ibraz edilip karşılıksız kalan çek adedi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 4,84 oranında azaldı. Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 1,99 milyar TL'den 2,08 milyar TL'ye çıktı.
Merkez Bankası verilerine göre, Ocak ayında karşılıksız çek adedi 7 bin 33 adet seviyesinde bulunurken, Mart ayında bu rakam 6 bin 692 oldu.
Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 1,99 milyar TL'den 2,08 milyar TL'ye çıktı.
İbraz edilen çek miktarı
Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 1 milyon 54 bin 900 adetten 1 milyon 197 bin 768 adede, tutarı 205,7 milyar TL'den 238,9 milyar TL'ye yükseldi.
Mahsuplaşmaya tabi çek adedi 973 bin 625 adetten 1 milyon 37 bin 599 adede, tutarı 185,1 milyar TL'den 204,4 milyar TL'ye çıktı.