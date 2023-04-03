Karşılıksız çek tutarı 2,08 milyar TL'ye çıktı

Merkez Bankası verilerine göre, Ocak ayında karşılıksız çek adedi 7 bin 33 adet seviyesinde bulunurken, Mart ayında bu rakam 6 bin 692 oldu.

Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 1,99 milyar TL'den 2,08 milyar TL'ye çıktı.

İbraz edilen çek miktarı

Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 1 milyon 54 bin 900 adetten 1 milyon 197 bin 768 adede, tutarı 205,7 milyar TL'den 238,9 milyar TL'ye yükseldi.

Mahsuplaşmaya tabi çek adedi 973 bin 625 adetten 1 milyon 37 bin 599 adede, tutarı 185,1 milyar TL'den 204,4 milyar TL'ye çıktı.